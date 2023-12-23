اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ميلاد المسيح وسط الركام
كتب:
مريم جاد
07:24 م | السبت 23 ديسمبر 2023
عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي» يوجّه بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر
- الرئيس: التحول للطاقة المستدامة أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمامها بالتنمية الشاملة.. وعوائده الاقتصادية إضافة حقيقية للتنمية الوطنية
- «الصحة»: متحور «كورونا» الجديد لا يختلف عن «أوميكرون»
- الوزارة تحذر المواطنين من بروتوكول علاجي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي
- مصادر تنفي بدء عملية برية إسرائيلية على حدود مصر
- كنائس التقويم الغربي تقيم اليوم قداسات عيد الميلاد المجيد.. والحرب على غزة تسيطر على الصلوات
- «الخارجية» تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة
- ميلاد المسيح وسط «الركام»
- مراكز جديدة لعلاج الإدمان في 6 محافظات العام المقبل
- «التضامن»: تقديم الخدمات العلاجية لـ177 ألف مريض مجانا وفي سرية تامة
- مبادرة جديدة لدعم السياحة بـ50 مليار جنيه اعتبارا من يناير
- الاحتفالات تقتصر على أداء الصلوات والطقوس الكنسية وشجرة «الميلاد» تغادر «بيت لحم» هذا العام حزنا على غزة
- «التعليم»: لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة
- اختفاء الحجاج من «المهد» بسبب الحرب.. ومسيحيو دولة فلسطين يعيشون وسط الدمار وحصار الكنائس
- «الوزراء»: الامتحان «أوبن بوك».. والأسئلة 85% «اختيار من متعدد» و15% «مقالي»
- الأب عيسى ثلجية: رسالة عيد الميلاد هي السلام والمحبة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني
- الأهلي: الفريق يحقق أرقاما قياسية بمونديال الأندية و«الشحات» يدخل التاريخ
- «حياة كريمة» بناء وتنمية
- المبادرة تستهدف الارتقاء بجودة حياة 60 مليون مصري
- الزمالك: مجلس الإدارة يناقش أزمة القيد وحسم مصير «زيزو»
- المنتخب: اجتماع بين «فيتوريا» ومعاونيه لوضع القائمة النهائية لأمم أفريقيا
- تنفيذ 85% من «المرحلة الأولى» بـ200 مليار جنيه
الصفحة الثانية
- كنائس التقويم الغربي تقيم اليوم قداسات عيد الميلاد المجيد.. والحرب على غزة تسيطر على الصلوات
-ميلاد المسيح وسط «الركام»
- أرض الميلاد.. الاحتفالات تقتصر على أداء الصلوات والطقوس الكنسية
- مسيحيو فلسطين.. الحياة وسط الدمار وحصار الكنائس.. بأي حال عُدت يا عيد؟!
- سحابة حزن تخيم على الأهالي.. «لورا»: لن نزور الأقارب ونوزع الحلويات ونقيم الحفلات كعادة كل عام.. و«غطاس»: لا راحة ولا فرحة فنحن نعيش حالة حداد
- خُطى المسيح في أرض فلسطين
الصفحة الثالثة
- المسيح في أرض الحرب.. الوضع المأساوي بدأ منذ ميلاده بـ«اضطهاد الرومان».. ومستمر بـ«عدوان الاحتلال» هذا العام
- «مذود المسيح ومغارة الميلاد».. غياب مظاهر العيد وسط الدمار ومشاهد الحرب
- كنيسة «المهد».. هنا وُلد «يسوع»
- «الأورشليمي»: من أقدم الكنائس في العالم.. و«غسان»: شاهدة على التاريخ
- الكنيسة اللوثرية في بيت لحم ترسم موضع ميلاده هذا العام بين الأغصان المكسورة والحطام
- الأب عيسى ثلجية: رسالة فلسطين الدائمة هي «التآخي» رغم الحرب والحزن وأن يوم السلام سيعود
- كاهن كنيسة المهد في بيت لحم: رسالة عيد الميلاد «السلام والمحبة» رغم الظروف الصعبة
- دور المجتمع الدولي
الصفحة الرابعة
- اليوم الـ79 للعدوان الإسرائيلي على «غزة»: 390 شهيدا و734 مصابا خلال 48 ساعة.. وتوقف الاتصالات والإنترنت
- تدمير 70% من منازل مدينة غزة و25% من مباني خان يونس.. وغارات جوية عنيفة على مناطق المغراقة والزهراء وحي الشيخ رضوان والجرن
- «الإسكان»: حملات لإزالة التعديات والظواهر العشوائية في المدن الجديدة
- تخريج دفعة من متدربي حفظ السلام يمثلون 14 دولة أفريقية
- رئيس أكاديمية الشرطة: حريصون على تقديم برامج تدريبية مطورة للكوادر الأمنية الأفريقية
- «دمياط»: فصل 22 وصلة مياه مخالفة.. و«العاشر»: رفع إشغالات الباعة الجائلين
- «البيئة»: مهتمون بالحد من المخلفات البلاستيكية
- مبادرة حكومية لـ«تجديد عفش البيت» بالتقسيط لفترات طويلة ودون مُقدم
- «ياسمين»: مد المرحلة الثانية من مشروع رصد الملوثات العضوية الثابتة بتمويل عالمي
الصفحة الخامسة
-مبادرة جديدة لدعم السياحة اعتباراً من يناير
- «الوزراء» يوجّه «المركزي والمالية» بوضع الآليات وتحديد الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء القواعد المصرفية
- نتائج أعمال قياسية لـ«الأهلي المصري» في أول 9 أشهر من 2023
- ارتفع صافي الأرباح المجمّعة إلى 2.77 مليار جنيه و18.7% نموا في محفظة القروض
- بروتوكول لـ«بنك مصر والتموين وإى فاينانس» لدعم الدفع الإلكتروني
- ملتقى Mindsalike يسلط الضوء على قضايا المناخ
- «التجارى وفا»: 30.1% نمواً في الودائع حتى نهاية سبتمبر
- «سكون» توسّع خدماتها العقارية في «دبي»
- «بساطة» تطلق خدمات الدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي
الصفحة السادسة
- عملت على توحيد جهود التصدي للفقر ومساندة الفئات الأكثر احتياجا في الريف
-«حياة كريمة».. مشروع بناء الإنسان
- المبادرة الرئاسية تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين
- طفرة شاملة في البنية التحتية.. وتحسين الأحوال المعيشية لـ60 مليون مصري يعيشون في القرى.. وتنفيذ 85% من مشروعات المرحلة الأولى بـ200 مليار جنيه
- طفرة في التعليم والصحة والطرق والخدمات
- «المؤسسة» تنظم ندوات لطلاب الجامعات حول أهمية التطوع وتعريفهم بدورها المجتمعي
- توصيل الغاز الطبيعي لـ173 قرية.. وتنفيذ 629 مشروعا لتأهيل وتبطين الترع والانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفى مركزيا.. وتجهيز 1000 عروسة للزواج
- نائب رئيس القطاع الميداني بالمبادرة: تدريب أكبر عدد من الطلاب على العمل الاجتماعي
- د. مروة فخري: أنشأنا 115 مجمعا لخدمة المواطنين تضم وحدات محلية ومكاتب للتموين والشهر العقاري والسجل المدني والبريد والتضامن
- مدير المؤسسة: نسعى لتحقيق التكامل في التنمية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا
- أسهمنا في تقديم المساعدات للأشقاء بغزة واشتملت على مواد غذائية وطبية وأدوية تخدير ومضادات حيوية
الصفحة السابعة
- رسالة «إمام»
- أرقام قياسية بالمونديال.. «كولر» الأكثر فوزا.. و«الشحات» يدخل التاريخ
- قلق بسبب الإصابات.. وتغييرات اضطرارية في السوبر المصري
- ساعة الحسم.. اجتماع بين «فيتوريا» ومعاونيه لاختيار قائمة أمم أفريقيا.. وودية تنزانيا 7 يناير
ملفات بيضاء.. مجلس الزمالك يناقش أزمة القيد والصفقات الشتوية و«زيزو».. ويحدد مصير 5 لاعبين قريباً
الصفحة الثامنة
- من عمر عامين.. تدريب فروسية للأطفال
- في عاصمة الخيول بالفيوم
- «روح الروح»
- عارفك يا صغير السن «خيَّال»
- عيد ميلاد عالمي
- بـ«شمعة وجناحين»
- الزعيم لن يعتزل
- «لوحة الزفاف».. هدية «نوران» للعِرسان في ليلة العمر
- رامي إمام: موسم رمضان بقى صعب عليه
- «صُنع في مصر» بخط اليد على «خيامية محمد»: إحنا الأصل.. وبنقدَّر تراثنا