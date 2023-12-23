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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ميلاد المسيح وسط الركام

كتب:

مريم جاد
07:24 م | السبت 23 ديسمبر 2023
عدد «الوطن» غدًا

عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى 

- «السيسي» يوجّه بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

- الرئيس: التحول للطاقة المستدامة أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمامها بالتنمية الشاملة.. وعوائده الاقتصادية إضافة حقيقية للتنمية الوطنية

- «الصحة»: متحور «كورونا» الجديد لا يختلف عن «أوميكرون»

- الوزارة تحذر المواطنين من بروتوكول علاجي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

- مصادر تنفي بدء عملية برية إسرائيلية على حدود مصر

- كنائس التقويم الغربي تقيم اليوم قداسات عيد الميلاد المجيد.. والحرب على غزة تسيطر على الصلوات

- «الخارجية» تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة 

- ميلاد المسيح وسط «الركام»

- مراكز جديدة لعلاج الإدمان في 6 محافظات العام المقبل

- «التضامن»: تقديم الخدمات العلاجية لـ177 ألف مريض مجانا وفي سرية تامة 

- مبادرة جديدة لدعم السياحة بـ50 مليار جنيه اعتبارا من يناير 

- الاحتفالات تقتصر على أداء الصلوات والطقوس الكنسية وشجرة «الميلاد» تغادر «بيت لحم» هذا العام حزنا على غزة

- «التعليم»: لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة 

- اختفاء الحجاج من «المهد» بسبب الحرب.. ومسيحيو دولة فلسطين يعيشون وسط الدمار وحصار الكنائس 

- «الوزراء»: الامتحان «أوبن بوك».. والأسئلة 85% «اختيار من متعدد» و15% «مقالي» 

- الأب عيسى ثلجية: رسالة عيد الميلاد هي السلام والمحبة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني  

- الأهلي: الفريق يحقق أرقاما قياسية بمونديال الأندية و«الشحات» يدخل التاريخ 

- «حياة كريمة» بناء وتنمية  

- المبادرة تستهدف الارتقاء بجودة حياة 60 مليون مصري 

- الزمالك: مجلس الإدارة يناقش أزمة القيد وحسم مصير «زيزو» 

- المنتخب: اجتماع بين «فيتوريا» ومعاونيه لوضع القائمة النهائية لأمم أفريقيا 

-  تنفيذ 85% من «المرحلة الأولى» بـ200 مليار جنيه 

الصفحة الثانية  

- كنائس التقويم الغربي تقيم اليوم قداسات عيد الميلاد المجيد.. والحرب على غزة تسيطر على الصلوات

-ميلاد المسيح وسط «الركام» 

- أرض الميلاد.. الاحتفالات تقتصر على أداء الصلوات والطقوس الكنسية

- مسيحيو فلسطين.. الحياة وسط الدمار وحصار الكنائس.. بأي حال عُدت يا عيد؟!

- سحابة حزن تخيم على الأهالي.. «لورا»: لن نزور الأقارب ونوزع الحلويات ونقيم الحفلات كعادة كل عام.. و«غطاس»: لا راحة ولا فرحة فنحن نعيش حالة حداد   

- خُطى المسيح في أرض فلسطين

 

الصفحة الثالثة

- المسيح في أرض الحرب.. الوضع المأساوي بدأ منذ ميلاده بـ«اضطهاد الرومان».. ومستمر بـ«عدوان الاحتلال» هذا العام 

- «مذود المسيح ومغارة الميلاد».. غياب مظاهر العيد وسط الدمار ومشاهد الحرب 

- كنيسة «المهد».. هنا وُلد «يسوع»

- «الأورشليمي»: من أقدم الكنائس في العالم.. و«غسان»: شاهدة على التاريخ

- الكنيسة اللوثرية في بيت لحم ترسم موضع ميلاده هذا العام بين الأغصان المكسورة والحطام 

- الأب عيسى ثلجية: رسالة فلسطين الدائمة هي «التآخي» رغم الحرب والحزن وأن يوم السلام سيعود 

- كاهن كنيسة المهد في بيت لحم: رسالة عيد الميلاد «السلام والمحبة» رغم الظروف الصعبة

- دور المجتمع الدولي 

الصفحة الرابعة

- اليوم الـ79 للعدوان الإسرائيلي على «غزة»: 390 شهيدا و734 مصابا خلال 48 ساعة.. وتوقف الاتصالات والإنترنت 

- تدمير 70% من منازل مدينة غزة و25% من مباني خان يونس.. وغارات جوية عنيفة على مناطق المغراقة والزهراء وحي الشيخ رضوان والجرن

- «الإسكان»: حملات لإزالة التعديات والظواهر العشوائية في المدن الجديدة 

- تخريج دفعة من متدربي حفظ السلام يمثلون 14 دولة أفريقية 

- رئيس أكاديمية الشرطة: حريصون على تقديم برامج تدريبية مطورة للكوادر الأمنية الأفريقية 

- «دمياط»: فصل 22 وصلة مياه مخالفة.. و«العاشر»: رفع إشغالات الباعة الجائلين 

- «البيئة»: مهتمون بالحد من المخلفات البلاستيكية 

- مبادرة حكومية لـ«تجديد عفش البيت» بالتقسيط لفترات طويلة ودون مُقدم 

- «ياسمين»: مد المرحلة الثانية من مشروع رصد الملوثات العضوية الثابتة بتمويل عالمي

الصفحة الخامسة

-مبادرة جديدة لدعم السياحة اعتباراً من يناير 

- «الوزراء» يوجّه «المركزي والمالية» بوضع الآليات وتحديد الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء القواعد المصرفية

- نتائج أعمال قياسية لـ«الأهلي المصري» في أول 9 أشهر من 2023 

- ارتفع صافي الأرباح المجمّعة إلى 2.77 مليار جنيه و18.7% نموا في محفظة القروض 

- بروتوكول لـ«بنك مصر والتموين وإى فاينانس» لدعم الدفع الإلكتروني

- ملتقى Mindsalike يسلط الضوء على قضايا المناخ

- «التجارى وفا»: 30.1% نمواً في الودائع حتى نهاية سبتمبر

- «سكون» توسّع خدماتها العقارية في «دبي» 

- «بساطة» تطلق خدمات الدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي

 

الصفحة السادسة

- عملت على توحيد جهود التصدي للفقر ومساندة الفئات الأكثر احتياجا في الريف 

-«حياة كريمة».. مشروع بناء الإنسان

- المبادرة الرئاسية تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين 

- طفرة شاملة في البنية التحتية.. وتحسين الأحوال المعيشية لـ60 مليون مصري يعيشون في القرى.. وتنفيذ 85% من مشروعات المرحلة الأولى بـ200 مليار جنيه

- طفرة في التعليم والصحة والطرق والخدمات

- «المؤسسة» تنظم ندوات لطلاب الجامعات حول أهمية التطوع وتعريفهم بدورها المجتمعي

- توصيل الغاز الطبيعي لـ173 قرية.. وتنفيذ 629 مشروعا لتأهيل وتبطين الترع والانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفى مركزيا.. وتجهيز 1000 عروسة للزواج

- نائب رئيس القطاع الميداني بالمبادرة: تدريب أكبر عدد من الطلاب على العمل الاجتماعي 

- د. مروة فخري: أنشأنا 115 مجمعا لخدمة المواطنين تضم وحدات محلية ومكاتب للتموين والشهر العقاري والسجل المدني والبريد والتضامن 

- مدير المؤسسة: نسعى لتحقيق التكامل في التنمية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا

- أسهمنا في تقديم المساعدات للأشقاء بغزة واشتملت على مواد غذائية وطبية وأدوية تخدير ومضادات حيوية   

الصفحة السابعة

- رسالة «إمام»

- أرقام قياسية بالمونديال.. «كولر» الأكثر فوزا.. و«الشحات» يدخل التاريخ

- قلق بسبب الإصابات.. وتغييرات اضطرارية في السوبر المصري

- ساعة الحسم.. اجتماع بين «فيتوريا» ومعاونيه لاختيار قائمة أمم أفريقيا.. وودية تنزانيا 7 يناير

ملفات بيضاء.. مجلس الزمالك يناقش أزمة القيد والصفقات الشتوية و«زيزو».. ويحدد مصير 5 لاعبين قريباً 

 الصفحة الثامنة

- من عمر عامين.. تدريب فروسية للأطفال

- في عاصمة الخيول بالفيوم 

- «روح الروح» 

- عارفك يا صغير السن «خيَّال» 

- عيد ميلاد عالمي

- بـ«شمعة وجناحين» 

- الزعيم لن يعتزل

- «لوحة الزفاف».. هدية «نوران» للعِرسان في ليلة العمر 

- رامي إمام: موسم رمضان بقى صعب عليه

- «صُنع في مصر» بخط اليد على «خيامية محمد»: إحنا الأصل.. وبنقدَّر تراثنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

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بقلم مريم جاد