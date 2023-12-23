اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ميلاد المسيح وسط الركام

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يوجّه بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

- الرئيس: التحول للطاقة المستدامة أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمامها بالتنمية الشاملة.. وعوائده الاقتصادية إضافة حقيقية للتنمية الوطنية

- «الصحة»: متحور «كورونا» الجديد لا يختلف عن «أوميكرون»

- الوزارة تحذر المواطنين من بروتوكول علاجي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

- مصادر تنفي بدء عملية برية إسرائيلية على حدود مصر

- كنائس التقويم الغربي تقيم اليوم قداسات عيد الميلاد المجيد.. والحرب على غزة تسيطر على الصلوات

- «الخارجية» تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة

- ميلاد المسيح وسط «الركام»

- مراكز جديدة لعلاج الإدمان في 6 محافظات العام المقبل

- «التضامن»: تقديم الخدمات العلاجية لـ177 ألف مريض مجانا وفي سرية تامة

- مبادرة جديدة لدعم السياحة بـ50 مليار جنيه اعتبارا من يناير

- الاحتفالات تقتصر على أداء الصلوات والطقوس الكنسية وشجرة «الميلاد» تغادر «بيت لحم» هذا العام حزنا على غزة

- «التعليم»: لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة

- اختفاء الحجاج من «المهد» بسبب الحرب.. ومسيحيو دولة فلسطين يعيشون وسط الدمار وحصار الكنائس

- «الوزراء»: الامتحان «أوبن بوك».. والأسئلة 85% «اختيار من متعدد» و15% «مقالي»

- الأب عيسى ثلجية: رسالة عيد الميلاد هي السلام والمحبة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني

- الأهلي: الفريق يحقق أرقاما قياسية بمونديال الأندية و«الشحات» يدخل التاريخ

- «حياة كريمة» بناء وتنمية

- المبادرة تستهدف الارتقاء بجودة حياة 60 مليون مصري

- الزمالك: مجلس الإدارة يناقش أزمة القيد وحسم مصير «زيزو»

- المنتخب: اجتماع بين «فيتوريا» ومعاونيه لوضع القائمة النهائية لأمم أفريقيا

- تنفيذ 85% من «المرحلة الأولى» بـ200 مليار جنيه

الصفحة الثانية

- كنائس التقويم الغربي تقيم اليوم قداسات عيد الميلاد المجيد.. والحرب على غزة تسيطر على الصلوات

-ميلاد المسيح وسط «الركام»

- أرض الميلاد.. الاحتفالات تقتصر على أداء الصلوات والطقوس الكنسية

- مسيحيو فلسطين.. الحياة وسط الدمار وحصار الكنائس.. بأي حال عُدت يا عيد؟!

- سحابة حزن تخيم على الأهالي.. «لورا»: لن نزور الأقارب ونوزع الحلويات ونقيم الحفلات كعادة كل عام.. و«غطاس»: لا راحة ولا فرحة فنحن نعيش حالة حداد

- خُطى المسيح في أرض فلسطين

الصفحة الثالثة

- المسيح في أرض الحرب.. الوضع المأساوي بدأ منذ ميلاده بـ«اضطهاد الرومان».. ومستمر بـ«عدوان الاحتلال» هذا العام

- «مذود المسيح ومغارة الميلاد».. غياب مظاهر العيد وسط الدمار ومشاهد الحرب

- كنيسة «المهد».. هنا وُلد «يسوع»

- «الأورشليمي»: من أقدم الكنائس في العالم.. و«غسان»: شاهدة على التاريخ

- الكنيسة اللوثرية في بيت لحم ترسم موضع ميلاده هذا العام بين الأغصان المكسورة والحطام

- الأب عيسى ثلجية: رسالة فلسطين الدائمة هي «التآخي» رغم الحرب والحزن وأن يوم السلام سيعود

- كاهن كنيسة المهد في بيت لحم: رسالة عيد الميلاد «السلام والمحبة» رغم الظروف الصعبة

- دور المجتمع الدولي

الصفحة الرابعة

- اليوم الـ79 للعدوان الإسرائيلي على «غزة»: 390 شهيدا و734 مصابا خلال 48 ساعة.. وتوقف الاتصالات والإنترنت

- تدمير 70% من منازل مدينة غزة و25% من مباني خان يونس.. وغارات جوية عنيفة على مناطق المغراقة والزهراء وحي الشيخ رضوان والجرن

- «الإسكان»: حملات لإزالة التعديات والظواهر العشوائية في المدن الجديدة

- تخريج دفعة من متدربي حفظ السلام يمثلون 14 دولة أفريقية

- رئيس أكاديمية الشرطة: حريصون على تقديم برامج تدريبية مطورة للكوادر الأمنية الأفريقية

- «دمياط»: فصل 22 وصلة مياه مخالفة.. و«العاشر»: رفع إشغالات الباعة الجائلين

- «البيئة»: مهتمون بالحد من المخلفات البلاستيكية

- مبادرة حكومية لـ«تجديد عفش البيت» بالتقسيط لفترات طويلة ودون مُقدم

- «ياسمين»: مد المرحلة الثانية من مشروع رصد الملوثات العضوية الثابتة بتمويل عالمي

الصفحة الخامسة

-مبادرة جديدة لدعم السياحة اعتباراً من يناير

- «الوزراء» يوجّه «المركزي والمالية» بوضع الآليات وتحديد الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء القواعد المصرفية

- نتائج أعمال قياسية لـ«الأهلي المصري» في أول 9 أشهر من 2023

- ارتفع صافي الأرباح المجمّعة إلى 2.77 مليار جنيه و18.7% نموا في محفظة القروض

- بروتوكول لـ«بنك مصر والتموين وإى فاينانس» لدعم الدفع الإلكتروني

- ملتقى Mindsalike يسلط الضوء على قضايا المناخ

- «التجارى وفا»: 30.1% نمواً في الودائع حتى نهاية سبتمبر

- «سكون» توسّع خدماتها العقارية في «دبي»

- «بساطة» تطلق خدمات الدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي

الصفحة السادسة

- عملت على توحيد جهود التصدي للفقر ومساندة الفئات الأكثر احتياجا في الريف

-«حياة كريمة».. مشروع بناء الإنسان

- المبادرة الرئاسية تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين

- طفرة شاملة في البنية التحتية.. وتحسين الأحوال المعيشية لـ60 مليون مصري يعيشون في القرى.. وتنفيذ 85% من مشروعات المرحلة الأولى بـ200 مليار جنيه

- طفرة في التعليم والصحة والطرق والخدمات

- «المؤسسة» تنظم ندوات لطلاب الجامعات حول أهمية التطوع وتعريفهم بدورها المجتمعي

- توصيل الغاز الطبيعي لـ173 قرية.. وتنفيذ 629 مشروعا لتأهيل وتبطين الترع والانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفى مركزيا.. وتجهيز 1000 عروسة للزواج

- نائب رئيس القطاع الميداني بالمبادرة: تدريب أكبر عدد من الطلاب على العمل الاجتماعي

- د. مروة فخري: أنشأنا 115 مجمعا لخدمة المواطنين تضم وحدات محلية ومكاتب للتموين والشهر العقاري والسجل المدني والبريد والتضامن

- مدير المؤسسة: نسعى لتحقيق التكامل في التنمية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا

- أسهمنا في تقديم المساعدات للأشقاء بغزة واشتملت على مواد غذائية وطبية وأدوية تخدير ومضادات حيوية

الصفحة السابعة

- رسالة «إمام»

- أرقام قياسية بالمونديال.. «كولر» الأكثر فوزا.. و«الشحات» يدخل التاريخ

- قلق بسبب الإصابات.. وتغييرات اضطرارية في السوبر المصري

- ساعة الحسم.. اجتماع بين «فيتوريا» ومعاونيه لاختيار قائمة أمم أفريقيا.. وودية تنزانيا 7 يناير

ملفات بيضاء.. مجلس الزمالك يناقش أزمة القيد والصفقات الشتوية و«زيزو».. ويحدد مصير 5 لاعبين قريباً

الصفحة الثامنة

- من عمر عامين.. تدريب فروسية للأطفال

- في عاصمة الخيول بالفيوم

- «روح الروح»

- عارفك يا صغير السن «خيَّال»

- عيد ميلاد عالمي

- بـ«شمعة وجناحين»

- الزعيم لن يعتزل

- «لوحة الزفاف».. هدية «نوران» للعِرسان في ليلة العمر

- رامي إمام: موسم رمضان بقى صعب عليه

- «صُنع في مصر» بخط اليد على «خيامية محمد»: إحنا الأصل.. وبنقدَّر تراثنا