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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كتب:

مريم جاد
08:19 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحكومة: رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين 

- «معيط»: 530 مليار جنيه للحماية الاجتماعية و128 ملياراً لدعم السلع و397 للصحة 

- الجامعات التكنولوجية.. قفزة للمستقبل

- «التعليم العالى»: حريصون على تطبيق أحدث النظم العالمية فى التعليم والتدريب

- «كلية سوهاج».. منبر تعليمى لتخريج كوادر تواكب متطلبات سوق العمل

- د. أحمد منيب الصباغ: 22 ألف طالب وطالبة يدرسون فى 10 جامعات

- 89 مشروعاً فى «اقتصادية القناة» خلال 6 أشهر

- «مدبولى»: التوسع فى «تحويل السيارات» للعمل بالغاز يعظّم العوائد الاقتصادية والبيئية 

- وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

-  الفريق أول محمد زكى: حريصون على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية واستعداد الوحدات 

- صفحة شهرية بأقلام كُتاب «التنسيقية» 

- د. رامى جلال: الحلم الأمريكى فى «الإسكندرية»!

- علاء مصطفى: «التجربة الدنماركية» فى التحول الرقمى

-  راجية الفقى: إدارة المواهب

-  إيمان ممتاز: الشعب يفوز فى معركة الوعى   

- تحركات شعبية دولية لدعم فلسطين ضد الكيان الصهيونى.. أصوات من أجل السلام

- حركات يهودية تتظاهر ضد الحرب على غزة: «يجب أن يتحرر الفلسطينيون»

- خبير فى الشئون الخارجية: هناك تغير فى الموقف العالمى تجاه الصراع العربى الإسرائيلى

- غربيون يطالبون المجتمع الدولى بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

- قوات الاحتلال تواصل التصعيد فى غزة وانتهاكات جديدة فى الضفة الغربية

-«شكرى» يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الوضع ومساعى وقف إطلاق النار 

- ليلة الشهد والدموع فى «السوبر» 

-  «كولر» يجهز تشكيلاً جديداً للنهائى و«عاشور»: هدفنا اللقب

- «باتشيكو» يقترب من المغادرة واحتفالات بـ«جنش» فى «فيوتشر»

الصفحة الثانية  

- وزارة التموين: «المستودعات الاستراتيجية» تستهدف مضاعفة المخزون السلعى وفق أحدث النظم العالمية

- ترفع تصنيف مصر بمؤشر الأمن الغذائى العالمى.. والانتهاء من إنشاء ثالث مخزن استراتيجى على مستوى الجمهورية بالفيوم خلال 24 شهراً

- تسليم عقود الأراضى الزراعية للمنتفعين فى سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير

- «آمنة»: مضاعفة الخطة الاستثمارية لبورسعيد.. و«القصير»: تنمية حقيقية لرفع مستوى المعيشة.. و«الغضبان»: مجمع تنموى متكامل

- «الرى»: هيئة المساحة تسهم بفاعلية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى

- تنفذ الأعمال المساحية لـ«حياة كريمة» بـ ٤٤٢٧ موقعاً

- «الإسكان»: تيسيرات للشركات والأفراد للتعامل على الأراضى المُلغى تخصيصها

- القطع السكنية الصغيرة والإسكان القومى والاجتماعى و«ابنى بيتك» مستثناة

الصفحة الثالثة

- تحركات شعبية دولية لدعم القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيونى.. «أصــوات من أجل السلام»

- «يهود من أجل الإنسانية» 

- حركات يهودية تتظاهر ضد الحرب على أهالى قطاع غزة: «يجب أن يتحرر الفلسطينيون» 

- «محمود»: هناك تغير فى الموقف العالمى تجاه الصراع العربى - الإسرائيلى 

- «فهمى»: منظمات يهودية بالخارج تقف ضد انتهاكات الكيان الصهيونى 

- «أنصار البيئة».. مطالبات بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل 

- دعوا حكوماتهم للتوقف عن دعم «الاحتلال» والعمل من أجل سلام مستدام 

- «الرقب»: المجازر المرتكبة فى غزة دفعت الجماعات اليهودية إلى التنديد بحكومة نتنياهو

- خبير: «حارس المدينة» ضد إنشاء دولة الاحتلال لاعتقادها أنه سيعجل بنهاية الدين اليهودى 

- قرار مجلس الأمن الأخير

الصفحة الرابعة

- طفرة غير مسبوقة وإمكانيات عصرية لتخريج كوادر بشرية

- «الجامعات التكنولوجية»قفزة هائلة إلى المستقبل

- «التعليم التكنولوجى».. برامج وتخصصات حديثة تواكب سوق العمل

- «التعليم العالى»: حريصون على تطبيق أحدث النُظم العالمية فى التعليم والتدريب.. والانخراط فى تحالفات إقليمية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية 

- «القاهرة التكنولوجية» توقع 14 بروتوكولاً للتعاون مع هيئات ومؤسسات صناعية وتعليمية.. واتفاق تعاون بـ8 ملايين دولار لتعزيز قدرات طلاب «بنى سويف» 

- التعليم التكنولوجى شهد اهتماماً كبيراً ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة

- «كلية سوهاج».. منبر تعليمى لتخريج كوادر تواكب متطلبات سوق العمل

- «النعمانى»: هدفنا إعداد خريجين على مستوى عالٍ من المهارة لمواكبة التقدم الصناعى السريع

- د. أحمد منيب الصباغ: 22 ألف طالب وطالبة يدرسون فى 10 جامعات 

- مستشار «التعليم العالى»: إنشاء 20 جامعة جديدة لطلاب «الثانوية والدبلومات»

-  نظم الدراسة لا تقل عن مثيلاتها فى أوروبا وتؤهل الخريج لسوق العمل إقليمياً ودولياً

- رسالة للطلاب وأولياء الأمور 

الصفحة الخامسة

- «6 أكتوبر».. أجهزة حديثة وإمكانيات متطورة وتدريبات عالية

- 11 قاعة كبرى تتسع كل واحدة لـ200 طالب و4 مدرجات كبرى و9 معامل كمبيوتر منها واحد مركزى.. و«بلال»: نعد مهندسين للسكك الحديد ملمين بتفاصيل المهنة.. و«مختار»: تطبيق عملى للمشروعات البحثية.. و«سحر»: دمج البحث العلمى والخبرات للوصول لمنتج نهائى يخدم المجتمع

- أهداف الجامعات التكنولوجية 

- تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل

- طلاب: تعليم عالمى بمواصفات دولية

- «شذى»: تتيح التعرف على سوق العمل.. و«حنين»: تدريب عالٍ لتطوير الصناعة.. و«ياسمين»: تأهيل الكوادر البشرية من خلال نظم دراسية حديثة

- متخصصون: رافد جديد ينصف خريجى الدبلومات الفنية.. ويحقق أحلامهم الدراسية

- د. هبة سالم: نُخطط لتلبية متطلبات الثورة الصناعية وتخصّصات المستقبل

- رئيس الجامعة: 60% من الدراسة «عملى».. ولدينا 2400 طالب مقيدون بالكليات 

-   نظمنا مسابقة «أنتج ابتكر» لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين فى كل التخصصات 

- تدريبات عملية

الصفحة السادسة

- «التجربة الدنماركية» فى التحول الرقمى

- الحلم الأمريكى فى «الإسكندرية»!

- إدارة المواهب

- الانتخابات الرئاسية والمعادلة الثلاثية

- إدارة الأمل

- الشعب يفوز فى معركة الوعى

- اختراق الهوية العربية

- العدالة الاجتماعية بين الحلم والإرادة

الصفحة السابعة

- مواجهتان بدورى NILe

-تغييرات بالجملة

- «كولر» يجهز تشكيلاً جديداً للأهلى لنهائى السوبر.. ومهاجم سوبر ضمن الصفقات

- ليلة الشهد والدموع

- «باتشيكو» يقترب من مغادرة بيراميدز.. واحتفالات بـ«جنش» فى مودرن

- عقوبة مليونية

- الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة.. و«جمال» يرتب أوراق الفريق وجدولة مديونية اتحاد الطائرة 

الصفحة الثامنة 

- «أم غادة»

- «أبوإسكندر»

- خدمة «حبايب السيدة» رزق.. ولو بشربة ماء

- سِبحة وتوبة.. على باب «جناح الرحمة»

- فى حضرة «أم العلوم» يتهافت المريدون

- «أنت النفيسة ومسك الختام»

- «عم سعيد»

- «نشأت»

- بركة «الشعراوى» تحل على الزوار: 400 وجبة ساخنة

- 60 سنة «مولد»: «روحى متعلقة بآل البيت»

 

  

 

 

 

 

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