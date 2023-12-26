اقرأ في عدد «الوطن» غدا: رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحكومة: رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين

- «معيط»: 530 مليار جنيه للحماية الاجتماعية و128 ملياراً لدعم السلع و397 للصحة

- الجامعات التكنولوجية.. قفزة للمستقبل

- «التعليم العالى»: حريصون على تطبيق أحدث النظم العالمية فى التعليم والتدريب

- «كلية سوهاج».. منبر تعليمى لتخريج كوادر تواكب متطلبات سوق العمل

- د. أحمد منيب الصباغ: 22 ألف طالب وطالبة يدرسون فى 10 جامعات

- 89 مشروعاً فى «اقتصادية القناة» خلال 6 أشهر

- «مدبولى»: التوسع فى «تحويل السيارات» للعمل بالغاز يعظّم العوائد الاقتصادية والبيئية

- وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

- الفريق أول محمد زكى: حريصون على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية واستعداد الوحدات

- صفحة شهرية بأقلام كُتاب «التنسيقية»

- د. رامى جلال: الحلم الأمريكى فى «الإسكندرية»!

- علاء مصطفى: «التجربة الدنماركية» فى التحول الرقمى

- راجية الفقى: إدارة المواهب

- إيمان ممتاز: الشعب يفوز فى معركة الوعى

- تحركات شعبية دولية لدعم فلسطين ضد الكيان الصهيونى.. أصوات من أجل السلام

- حركات يهودية تتظاهر ضد الحرب على غزة: «يجب أن يتحرر الفلسطينيون»

- خبير فى الشئون الخارجية: هناك تغير فى الموقف العالمى تجاه الصراع العربى الإسرائيلى

- غربيون يطالبون المجتمع الدولى بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

- قوات الاحتلال تواصل التصعيد فى غزة وانتهاكات جديدة فى الضفة الغربية

-«شكرى» يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الوضع ومساعى وقف إطلاق النار

- ليلة الشهد والدموع فى «السوبر»

- «كولر» يجهز تشكيلاً جديداً للنهائى و«عاشور»: هدفنا اللقب

- «باتشيكو» يقترب من المغادرة واحتفالات بـ«جنش» فى «فيوتشر»

الصفحة الثانية

- وزارة التموين: «المستودعات الاستراتيجية» تستهدف مضاعفة المخزون السلعى وفق أحدث النظم العالمية

- ترفع تصنيف مصر بمؤشر الأمن الغذائى العالمى.. والانتهاء من إنشاء ثالث مخزن استراتيجى على مستوى الجمهورية بالفيوم خلال 24 شهراً

- تسليم عقود الأراضى الزراعية للمنتفعين فى سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير

- «آمنة»: مضاعفة الخطة الاستثمارية لبورسعيد.. و«القصير»: تنمية حقيقية لرفع مستوى المعيشة.. و«الغضبان»: مجمع تنموى متكامل

- «الرى»: هيئة المساحة تسهم بفاعلية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى

- تنفذ الأعمال المساحية لـ«حياة كريمة» بـ ٤٤٢٧ موقعاً

- «الإسكان»: تيسيرات للشركات والأفراد للتعامل على الأراضى المُلغى تخصيصها

- القطع السكنية الصغيرة والإسكان القومى والاجتماعى و«ابنى بيتك» مستثناة

الصفحة الثالثة

- تحركات شعبية دولية لدعم القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيونى.. «أصــوات من أجل السلام»

- «يهود من أجل الإنسانية»

- حركات يهودية تتظاهر ضد الحرب على أهالى قطاع غزة: «يجب أن يتحرر الفلسطينيون»

- «محمود»: هناك تغير فى الموقف العالمى تجاه الصراع العربى - الإسرائيلى

- «فهمى»: منظمات يهودية بالخارج تقف ضد انتهاكات الكيان الصهيونى

- «أنصار البيئة».. مطالبات بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

- دعوا حكوماتهم للتوقف عن دعم «الاحتلال» والعمل من أجل سلام مستدام

- «الرقب»: المجازر المرتكبة فى غزة دفعت الجماعات اليهودية إلى التنديد بحكومة نتنياهو

- خبير: «حارس المدينة» ضد إنشاء دولة الاحتلال لاعتقادها أنه سيعجل بنهاية الدين اليهودى

- قرار مجلس الأمن الأخير

الصفحة الرابعة

- طفرة غير مسبوقة وإمكانيات عصرية لتخريج كوادر بشرية

- «الجامعات التكنولوجية»قفزة هائلة إلى المستقبل

- «التعليم التكنولوجى».. برامج وتخصصات حديثة تواكب سوق العمل

- «التعليم العالى»: حريصون على تطبيق أحدث النُظم العالمية فى التعليم والتدريب.. والانخراط فى تحالفات إقليمية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية

- «القاهرة التكنولوجية» توقع 14 بروتوكولاً للتعاون مع هيئات ومؤسسات صناعية وتعليمية.. واتفاق تعاون بـ8 ملايين دولار لتعزيز قدرات طلاب «بنى سويف»

- التعليم التكنولوجى شهد اهتماماً كبيراً ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة

- «كلية سوهاج».. منبر تعليمى لتخريج كوادر تواكب متطلبات سوق العمل

- «النعمانى»: هدفنا إعداد خريجين على مستوى عالٍ من المهارة لمواكبة التقدم الصناعى السريع

- د. أحمد منيب الصباغ: 22 ألف طالب وطالبة يدرسون فى 10 جامعات

- مستشار «التعليم العالى»: إنشاء 20 جامعة جديدة لطلاب «الثانوية والدبلومات»

- نظم الدراسة لا تقل عن مثيلاتها فى أوروبا وتؤهل الخريج لسوق العمل إقليمياً ودولياً

- رسالة للطلاب وأولياء الأمور

الصفحة الخامسة

- «6 أكتوبر».. أجهزة حديثة وإمكانيات متطورة وتدريبات عالية

- 11 قاعة كبرى تتسع كل واحدة لـ200 طالب و4 مدرجات كبرى و9 معامل كمبيوتر منها واحد مركزى.. و«بلال»: نعد مهندسين للسكك الحديد ملمين بتفاصيل المهنة.. و«مختار»: تطبيق عملى للمشروعات البحثية.. و«سحر»: دمج البحث العلمى والخبرات للوصول لمنتج نهائى يخدم المجتمع

- أهداف الجامعات التكنولوجية

- تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل

- طلاب: تعليم عالمى بمواصفات دولية

- «شذى»: تتيح التعرف على سوق العمل.. و«حنين»: تدريب عالٍ لتطوير الصناعة.. و«ياسمين»: تأهيل الكوادر البشرية من خلال نظم دراسية حديثة

- متخصصون: رافد جديد ينصف خريجى الدبلومات الفنية.. ويحقق أحلامهم الدراسية

- د. هبة سالم: نُخطط لتلبية متطلبات الثورة الصناعية وتخصّصات المستقبل

- رئيس الجامعة: 60% من الدراسة «عملى».. ولدينا 2400 طالب مقيدون بالكليات

- نظمنا مسابقة «أنتج ابتكر» لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين فى كل التخصصات

- تدريبات عملية

الصفحة السادسة

- «التجربة الدنماركية» فى التحول الرقمى

- الحلم الأمريكى فى «الإسكندرية»!

- إدارة المواهب

- الانتخابات الرئاسية والمعادلة الثلاثية

- إدارة الأمل

- الشعب يفوز فى معركة الوعى

- اختراق الهوية العربية

- العدالة الاجتماعية بين الحلم والإرادة

الصفحة السابعة

- مواجهتان بدورى NILe

-تغييرات بالجملة

- «كولر» يجهز تشكيلاً جديداً للأهلى لنهائى السوبر.. ومهاجم سوبر ضمن الصفقات

- ليلة الشهد والدموع

- «باتشيكو» يقترب من مغادرة بيراميدز.. واحتفالات بـ«جنش» فى مودرن

- عقوبة مليونية

- الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة.. و«جمال» يرتب أوراق الفريق وجدولة مديونية اتحاد الطائرة

الصفحة الثامنة

- «أم غادة»

- «أبوإسكندر»

- خدمة «حبايب السيدة» رزق.. ولو بشربة ماء

- سِبحة وتوبة.. على باب «جناح الرحمة»

- فى حضرة «أم العلوم» يتهافت المريدون

- «أنت النفيسة ومسك الختام»

- «عم سعيد»

- «نشأت»

- بركة «الشعراوى» تحل على الزوار: 400 وجبة ساخنة

- 60 سنة «مولد»: «روحى متعلقة بآل البيت»