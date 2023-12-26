اقرأ في عدد «الوطن» غدا: رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين
كتب:
مريم جاد
08:19 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الحكومة: رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين
- «معيط»: 530 مليار جنيه للحماية الاجتماعية و128 ملياراً لدعم السلع و397 للصحة
- الجامعات التكنولوجية.. قفزة للمستقبل
- «التعليم العالى»: حريصون على تطبيق أحدث النظم العالمية فى التعليم والتدريب
- «كلية سوهاج».. منبر تعليمى لتخريج كوادر تواكب متطلبات سوق العمل
- د. أحمد منيب الصباغ: 22 ألف طالب وطالبة يدرسون فى 10 جامعات
- 89 مشروعاً فى «اقتصادية القناة» خلال 6 أشهر
- «مدبولى»: التوسع فى «تحويل السيارات» للعمل بالغاز يعظّم العوائد الاقتصادية والبيئية
- وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية
- الفريق أول محمد زكى: حريصون على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية واستعداد الوحدات
- صفحة شهرية بأقلام كُتاب «التنسيقية»
- د. رامى جلال: الحلم الأمريكى فى «الإسكندرية»!
- علاء مصطفى: «التجربة الدنماركية» فى التحول الرقمى
- راجية الفقى: إدارة المواهب
- إيمان ممتاز: الشعب يفوز فى معركة الوعى
- تحركات شعبية دولية لدعم فلسطين ضد الكيان الصهيونى.. أصوات من أجل السلام
- حركات يهودية تتظاهر ضد الحرب على غزة: «يجب أن يتحرر الفلسطينيون»
- خبير فى الشئون الخارجية: هناك تغير فى الموقف العالمى تجاه الصراع العربى الإسرائيلى
- غربيون يطالبون المجتمع الدولى بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل
- قوات الاحتلال تواصل التصعيد فى غزة وانتهاكات جديدة فى الضفة الغربية
-«شكرى» يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الوضع ومساعى وقف إطلاق النار
- ليلة الشهد والدموع فى «السوبر»
- «كولر» يجهز تشكيلاً جديداً للنهائى و«عاشور»: هدفنا اللقب
- «باتشيكو» يقترب من المغادرة واحتفالات بـ«جنش» فى «فيوتشر»
الصفحة الثانية
- وزارة التموين: «المستودعات الاستراتيجية» تستهدف مضاعفة المخزون السلعى وفق أحدث النظم العالمية
- ترفع تصنيف مصر بمؤشر الأمن الغذائى العالمى.. والانتهاء من إنشاء ثالث مخزن استراتيجى على مستوى الجمهورية بالفيوم خلال 24 شهراً
- تسليم عقود الأراضى الزراعية للمنتفعين فى سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير
- «آمنة»: مضاعفة الخطة الاستثمارية لبورسعيد.. و«القصير»: تنمية حقيقية لرفع مستوى المعيشة.. و«الغضبان»: مجمع تنموى متكامل
- «الرى»: هيئة المساحة تسهم بفاعلية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى
- تنفذ الأعمال المساحية لـ«حياة كريمة» بـ ٤٤٢٧ موقعاً
- «الإسكان»: تيسيرات للشركات والأفراد للتعامل على الأراضى المُلغى تخصيصها
- القطع السكنية الصغيرة والإسكان القومى والاجتماعى و«ابنى بيتك» مستثناة
الصفحة الثالثة
- تحركات شعبية دولية لدعم القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيونى.. «أصــوات من أجل السلام»
- «يهود من أجل الإنسانية»
- حركات يهودية تتظاهر ضد الحرب على أهالى قطاع غزة: «يجب أن يتحرر الفلسطينيون»
- «محمود»: هناك تغير فى الموقف العالمى تجاه الصراع العربى - الإسرائيلى
- «فهمى»: منظمات يهودية بالخارج تقف ضد انتهاكات الكيان الصهيونى
- «أنصار البيئة».. مطالبات بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل
- دعوا حكوماتهم للتوقف عن دعم «الاحتلال» والعمل من أجل سلام مستدام
- «الرقب»: المجازر المرتكبة فى غزة دفعت الجماعات اليهودية إلى التنديد بحكومة نتنياهو
- خبير: «حارس المدينة» ضد إنشاء دولة الاحتلال لاعتقادها أنه سيعجل بنهاية الدين اليهودى
- قرار مجلس الأمن الأخير
الصفحة الرابعة
- طفرة غير مسبوقة وإمكانيات عصرية لتخريج كوادر بشرية
- «الجامعات التكنولوجية»قفزة هائلة إلى المستقبل
- «التعليم التكنولوجى».. برامج وتخصصات حديثة تواكب سوق العمل
- «التعليم العالى»: حريصون على تطبيق أحدث النُظم العالمية فى التعليم والتدريب.. والانخراط فى تحالفات إقليمية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية
- «القاهرة التكنولوجية» توقع 14 بروتوكولاً للتعاون مع هيئات ومؤسسات صناعية وتعليمية.. واتفاق تعاون بـ8 ملايين دولار لتعزيز قدرات طلاب «بنى سويف»
- التعليم التكنولوجى شهد اهتماماً كبيراً ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة
- «كلية سوهاج».. منبر تعليمى لتخريج كوادر تواكب متطلبات سوق العمل
- «النعمانى»: هدفنا إعداد خريجين على مستوى عالٍ من المهارة لمواكبة التقدم الصناعى السريع
- د. أحمد منيب الصباغ: 22 ألف طالب وطالبة يدرسون فى 10 جامعات
- مستشار «التعليم العالى»: إنشاء 20 جامعة جديدة لطلاب «الثانوية والدبلومات»
- نظم الدراسة لا تقل عن مثيلاتها فى أوروبا وتؤهل الخريج لسوق العمل إقليمياً ودولياً
- رسالة للطلاب وأولياء الأمور
الصفحة الخامسة
- «6 أكتوبر».. أجهزة حديثة وإمكانيات متطورة وتدريبات عالية
- 11 قاعة كبرى تتسع كل واحدة لـ200 طالب و4 مدرجات كبرى و9 معامل كمبيوتر منها واحد مركزى.. و«بلال»: نعد مهندسين للسكك الحديد ملمين بتفاصيل المهنة.. و«مختار»: تطبيق عملى للمشروعات البحثية.. و«سحر»: دمج البحث العلمى والخبرات للوصول لمنتج نهائى يخدم المجتمع
- أهداف الجامعات التكنولوجية
- تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل
- طلاب: تعليم عالمى بمواصفات دولية
- «شذى»: تتيح التعرف على سوق العمل.. و«حنين»: تدريب عالٍ لتطوير الصناعة.. و«ياسمين»: تأهيل الكوادر البشرية من خلال نظم دراسية حديثة
- متخصصون: رافد جديد ينصف خريجى الدبلومات الفنية.. ويحقق أحلامهم الدراسية
- د. هبة سالم: نُخطط لتلبية متطلبات الثورة الصناعية وتخصّصات المستقبل
- رئيس الجامعة: 60% من الدراسة «عملى».. ولدينا 2400 طالب مقيدون بالكليات
- نظمنا مسابقة «أنتج ابتكر» لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين فى كل التخصصات
- تدريبات عملية
الصفحة السادسة
- «التجربة الدنماركية» فى التحول الرقمى
- الحلم الأمريكى فى «الإسكندرية»!
- إدارة المواهب
- الانتخابات الرئاسية والمعادلة الثلاثية
- إدارة الأمل
- الشعب يفوز فى معركة الوعى
- اختراق الهوية العربية
- العدالة الاجتماعية بين الحلم والإرادة
الصفحة السابعة
- مواجهتان بدورى NILe
-تغييرات بالجملة
- «كولر» يجهز تشكيلاً جديداً للأهلى لنهائى السوبر.. ومهاجم سوبر ضمن الصفقات
- ليلة الشهد والدموع
- «باتشيكو» يقترب من مغادرة بيراميدز.. واحتفالات بـ«جنش» فى مودرن
- عقوبة مليونية
- الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة.. و«جمال» يرتب أوراق الفريق وجدولة مديونية اتحاد الطائرة
الصفحة الثامنة
- «أم غادة»
- «أبوإسكندر»
- خدمة «حبايب السيدة» رزق.. ولو بشربة ماء
- سِبحة وتوبة.. على باب «جناح الرحمة»
- فى حضرة «أم العلوم» يتهافت المريدون
- «أنت النفيسة ومسك الختام»
- «عم سعيد»
- «نشأت»
- بركة «الشعراوى» تحل على الزوار: 400 وجبة ساخنة
- 60 سنة «مولد»: «روحى متعلقة بآل البيت»