كرم جبر: السودان في الـ24 ساعة الأخيرة بدأ يعود لبؤرة الأحداث من جديد (فيديو)

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه إذا ما أردنا إطلاق عنوان لعام 2023 فإنه يمكننا أن نطلق عليه «عام الكوارث»، إذ أنه عام حزين لبعض المجتمعات العربية، ولكنه لم يكن مزعجًا بالنسبة لمصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مانشيت»، مع الإعلامى جابر القرموطي، المذاع على قناة «cbc»: «الأوضاع في السودان مأساوية، والأوضاع في غزة جذبت الأضواء من السودان وأوكرانيا، لكن السودان في الـ 24 ساعة الأخيرة بدأ يعود لبؤرة الأحداث من جديد، بعد دخول قوات الدعم السريع لوادي مدني وعادوا بالقضية إلى نقطة الصفر».

وتابع: «السودان منذ ثورة ديسمبر 2018 وهى تموج بصراعات ومليونيات، وبعض المليونيات التحريضية بتكون أقصر طريق للفوضى وحرق الدول، وفي مارس فوجئنا بالمعركة الشرسة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم، والوضع الحالي على الأرض مأساوي، فهي نكبة سودانية».

وأكمل: «إحنا كمصر نتمنى لهذا الشعب الشقيق كل الخير، ونتمنى وحدة السودان وسلامة الشعب السوداني، ومع أن يكون الحوار والمصارحة هى الطريق الوحيد لعلاج الأزمات الحالية، مع ضرورة وقف إطلاق النار، ووقف إراقة الدماء لأن ما يحدث للشعب السوداني لا أريد أنه يقترب مما يحدث فى غزة بشكل أو بآخر».

وأستكمل حديثه قائلًا: «كلنا بنتابع ما حدث في وادي مدني في الأيام الأخيرة من اقتحام للمنازل وقتل على الهوية وحوادث سرقة وحوادث نهب، واضطر من 300 إلى 500 ألف أنهم يهاجروا، ومنطقة وادي مدني تحولت في الفترة الأخيرة إلى مركز اقتصادي وتجاري في السودان، وبدأ معظم المهاجرين يتجهوا إليها ويمارسوا أنشطتهم، ولكن السودان وقع ضحية لأطماع كثيرة جدًا».