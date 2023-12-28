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موعد وطريقة استيفاء المعلمين لملف الترقي في السويس

كتب:

حمدي عبد الله
09:53 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
المنطقة الأزهرية بالسويس

المنطقة الأزهرية بالسويس

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، إتاحة استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا، للمستهدفين لعام 2023-2024، وهم المعلمون ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية.

طريقة استيفاء المعلمين

وأوضحت المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس، في بيان لها، طريقة استيفاء المعلمين، الذي يمكن من خلاله للمعلمين والإداريين تسجيل بيانات الترقي الخاصة بهم، وذلك بالدخول هنا.

ويبدأ التسجيل اعتبارًا من الاثنين 8 يناير حتى الخميس 29 فبراير 2024، والمعلم مسؤول بشكل كامل عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجازه إلكترونيًا، من خلال الدخول على صفحته الشخصية بالموقع الإلكتروني لبيانات كادر المعلم.

حركة تقييمات ملف الترقي

وأشارت المنطقة، إلى أنّه بعد الانتهاء والمراجعة، يجب الضغط على أيقونة «حفظ وتسجيل»، على أنّ يتحمل المعلم كل الآثار المترتبة حال عدم فعله ذلك، وهو مسؤول أيضًا عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيًا، من خلال متابعة صفحته باستمرار، إذ يُتاح له رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به.

وفيما يخص موعد التدريب، أفادت المنطقة بأنّه ستصل رسالة بمقر التدريب وموعده، على رقم الهاتف الخاص بكل معلم، بدايةً من شهر يناير 2024.

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