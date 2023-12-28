سعر اليورو اليوم الخميس 28-12-2023 في البنوك مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو اليوم الخميس 28-12-2023 في مختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، إذ سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 34.07 جنيه للبيع، و33.91 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر اليورو اليوم في مختلف البنوك المصرية، وفقاً لما أعلنته مواقع البنوك على مواقعها.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك المركزي 34.20 جنيه للبيع، و34.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 34.07 جنيه للبيع، و33.91 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

فيما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك مصر 34.02 جنيه للبيع، و33.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 34.13 جنيه للبيع، و33.96 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي 33.78 جنيه للبيع، و33.41 جنيه للشراء.