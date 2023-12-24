استقرار سعر اليورو بالبنوك المصرية في ختام التعاملات اليوم

استقر سعر صرف اليورو، أمام الجنيه المصري، بمختلف البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، في ختام التعاملات اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، إذ بلغ سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 33.69 جنيه للشراء، و33.81 جنيه للبيع، وفق للموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو اليوم الأحد 24-12-2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الأحد 24-12-2023 في ختام التعاملات داخل البنوك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد 24-12-2023 في ختام التعاملات داخل البنك المركزي المصري، 33.69 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو اليوم الأحد 24-12-2023 في ختام التعاملات داخل البنك الاهلي المصري إلى 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما سجل سعر اليورو اليوم الأحد 24-12-2023 في ختام التعاملات داخل بنك مصر 32.88 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.03 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر اليورو اليوم الأحد 24-12-2023 في ختام التعاملات داخل بنك القاهرة 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي CIB إلى 33.59 جنيه شراء و34.06 جنيه للبيع.