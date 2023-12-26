سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 26-9-2023

استقر سعر صرف اليورو، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، إذ بلغ سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 33.69 جنيه للشراء، و33.81 جنيه للبيع، وفق للموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 داخل البنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في بداية التعاملات داخل البنك المركزي المصري، 33.69 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 داخل البنك الأهلي المصري إلى 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 داخل بنك مصر 32.88 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.03 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في بداية التعاملات داخل بنك القاهرة 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بالبنك التجاري الدولي CIB إلى 33.59 جنيه شراء و34.06 جنيه للبيع.