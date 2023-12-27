سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 27-12-2023

حافظ سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-12-2023 في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية على استقراره منذ ختام أمس، في ظل الهدوء متوقع منذ بداية ديسمبر الجاري، ولم يطرأ على أسعار العملات في البنوك المصرية أي تغيير حتى نهاية العام الجاري 2023، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أنّ سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-12-2023 في البنوك يسجل 33.96 جنيه للشراء و34.08 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم الأربعاء داخل بنك مصر إلى 32.88 جنيه شراءً أما سعر البيع 33.03 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وبالنسبة لسعر اليورو اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك التجاري الدولي CIB وصل إلى 33.12 جنيه للبيع و32.96 جنيه للشراء.