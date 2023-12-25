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استقرار سعر اليورو بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم

كتب:

وليد عبد السلام
03:16 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
العملة الأوروبية اليورو

العملة الأوروبية اليورو

https://cbe.org.eg/

استقر سعر صرف اليورو، أمام الجنيه المصري، بمختلف البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، في ختام التعاملات اليوم، 25 ديسمبر 2023، إذ بلغ سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 33.69 جنيه للشراء، و33.81 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو، اليوم، 25 ديسمبر 2023 في ختام التعاملات داخل البنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم، 25 ديسمبر 2023، في ختام التعاملات داخل البنك المركزي المصري، 33.69 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو، اليوم، 25 ديسمبر 2023، في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

فيما سجل سعر اليورو، اليوم، 25 ديسمبر 2023، في ختام التعاملات داخل بنك مصر، 32.88 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.03 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر اليورو، اليوم، 25 ديسمبر 2023 في ختام التعاملات داخل بنك القاهرة، 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو، اليوم، 25 ديسمبر 2023، في ختام تعاملات البنك التجاري الدولي، 33.59 جنيه شراء و34.06 جنيه للبيع.

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