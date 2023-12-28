نعمت تفوز بشقتين في مشروعي جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة.. «أحلى صدفة»

علامات القلق ترتسم على ملامحها أثناء إعلان القرعة العلنية للوحدات السكنية المطروحة بمشروع سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة، وترفع «نعمت سعد» يديها داعية الله أن يستجيب وتفوز بالوحدة السكنية التي اختارتها.

نعمت تفوز بشقتين

وبدأ العد التنازلي والاقتراب من رقم الوحدة الخاصة بها ويتم سحب الورقة ليظهر اسمها عبر الشاشات بأنها فازت بشقة في سكن مصر لتطلق الزغاريد والدموع تنهمر من عينيها من الفرحة وتقول نعمت سعد لـ«الوطن»: «أنا كسبت شقتين إمبارح والنهاردة، قدمت في مشروعي جنة وسكن مصر، ودعوت الله كثيرا أن أفوز بالشقتين وكان أملي كبير بالله، وفوجئت عندما حضرت القرعة العلنية الخاصة بمشروع جنة مصر أنني فزت بالوحدة التي اخترتها».

المنصورة الجديدة هي المستقبل

وواصلت ابنة الدقهلية: «كان كرم الله علي عظيما وحضرت القرعة العلنية الخاصة بمشروع سكن مصر، ولم أتمالك دموعي هذه الشقق لأولادي تأمين لمستقبلهم، واخترت المنصورة الجديدة وصممت عليها، لأنها جميلة جدا وهي المستقبل، والرئيس عبد الفتاح السيسي جعلها خلابة جمال لا مثيل له».