عاجل.. مصير غرامة الأهلي على إمام عاشور بسبب أحمد فتوح

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، حقيقة توقيع غرامة مالية ضد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما تفاعل اللاعب مع الفيديو الذي نشره أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، يعلن خلاله التجديد لـ«الأبيض» واعتذاره للجماهير.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» إن إمام عاشور وأحمد فتوح زملاء ملاعب، سواء في الفترة السابقة بالزمالك، أو منتخب مصر حاليًا.

وأوضح: «لم نتطرق إلى هذا الأمر نهائيًا، واللاعب يحق له التفاعل مع أصدقائه في أي وقت، وأستغرب من انتشار هذه الأنباء التي لا هدف لها إلا زعزعة استقرار الفريق، الذي ينافس على لقب بطولة السوبر المحلي».

إمام عاشور ضمن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

ونوه المصدر إلى أن إمام عاشور ضمن بعثة الأهلي في الإمارات، لخوض لقاء سيراميكا كليوباترا اليوم في نصف نهائي البطولة، واللاعب يركز في البطولة الحالية بعد أيام من تتويج «الأحمر» بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن إمام عاشور شارك أساسيا في تشكيل الأهلي بمبارياته في النسخة الأخيرة من مونديال الأندية، ونجح في حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة «الأحمر» الأخيرة، بالبطولة التي أقيمت في السعودية، أمام أوراوا بطل اليابان، وانتهت بفوز الفريق برباعية مقابل هدفين.

الزمالك يعلن رسميا تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 مواسم

وكان نادي الزمالك، قد أعلن مساء أمس الأحد، تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 مواسم.

وقال أحمد سالم، المتحدث لنادي الزمالك، في تصريحات رسمية: «أحمد فتوح وقع على عقود التجديد في جلسة جمعته بإدارة النادي، مساء اليوم، بعد الاتفاق على التفاصيل كافة».

يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، في حسم ملف التجديد للاعب.