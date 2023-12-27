أول تعليق من نجل الشيخ محمود علي البنا على تكريم اسم والده من «الأوقاف»

علق الشيخ أحمد محمود علي البنا، على تكريم اسم والده اليوم، في حفل ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم بدورتها الـ30، التي تحمل اسمه، وقال: «تكريم نعتز به جدا، فوالدي كان من أعلام القرآن في مصر، وملأ الدنيا قرآنا».

تكريم الشيخ محمود علي البنا

أضاف نجل الشيخ محمود علي البنا، لـ«الوطن»: «التكريم كان شيئا رائعا ولفتة طيبة من قبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وطلبت إطلاق أسماء أعلام دولة التلاوة، على الشوارع الجديدة، تخليدا لذكراهم، فهم جيل العمالقة وأصواتهم ذهبية، وكانوا القوى الناعمة لمصر، وحملوا لواء القرآن وكانوا يُستقبلون في كل دول العالم استقبال الفاتحين».

إرث الشيخ محمود علي البنا

أضاف أن الأسرة تحافظ على إرث الشيخ محمود علي البنا: «نقيم مسابقة قرآنية كل عام في قرية شبرا باص بمركز شبين الكوم، تكلل كل عام بالنجاح، ولدينا دار تحفيظ القرآن باسم والدي، فتلك كانت أمنيته قبل الوفاة بجانب إنشاء مسجد، وما زالت الدار عامرة بالقرآن الكريم».