زيادة جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم المقبلة إلى 10 ملايين جنيه

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زيادة جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم المقبلة، التي تحمل رقم 31، إلى 10 ملايين جنيه، وتخصيص مليون جنيه مكافأة للمحكمين من الخارج والداخل.

إضافة فرع رواية ورش للأسر القرآنية

أكد الوزير، في كلمته خلال مسابقة القرآن رقم 30 المقامة حاليا في العاصمة الإدارية، إضافة فرع رواية ورش للأسر القرآنية، سواء تلك التي سبق لها الفوز أو التي لم يسبق لها الفوز، تشجيعًا لها على إتقان قراءة القرآن الكريم برواية ورش، بعد إتقانها حفظه وقراءته برواية حفص.

إطلاق مسابقة قرآنية رمضانية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

وأعلن «جمعة» إطلاق المسابقة القرآنية الرمضانية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية متدرجة بحفظ ربع القرآن، ونصف القرآن، وثلاثة أرباع القرآن، والقرآن الكريم كاملاً، وتخصيص مليون جنيه جوائز لها، وسيجري تأهيل الراغبين في المشاركة فيها في مبادرة «حصن طفلك بالقرآن» التي ستنطلق في خمسة آلاف مسجد في عطلة نصف العام.

وأكد أن هذه الجوائز من الموارد الذاتية للوزارة في ضوء ما جرى من تعظيم مواردها الذاتية، وحسن استثمارها لأعيان الوقف وتعظيم عوائده، وإنفاق هذه العوائد في مصارفها الشرعية.

وأعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، واهتمامه بإكرام أهل القرآن، وتوجيهه الدائم بزيادة جوائزها.

أكد الوزير أن كتاب الله محفوظ بحفظ من قال: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»، فقد رأينا في هذه المسابقة عجبًا وآياتٍ ربانيةً في الحفظ والإتقان.

ووجه كلمته للمتسابقين: «أقول للجميع كلكم فائزون، فإذا كان هذا اليوم يوم الجائزة الصغرى، فإنه ثمة يومًا بإذن الله تعالى للجائزة الكبرى يوم أن يكون القرآن جليسكم وأنيسكم وشفيعكم عند ربكم».