تكريم اسم الشيخ محمود علي البنا في ختام المسابقة العالمية للقرآن اليوم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنّ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي سيفتتح حفل ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم في الخامسة بمسجد مصر، قائلا: «اليوم يوم الجائزة، حيث تكريم نحو 50 من المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الخامسة مساء بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي».

وأكد أنّه سيتم تكريم اسم المرحوم الشيخ محمود علي البنا اليوم في ختام المسابقة العالمية للقرآن آلكريم التي أطلق اسم فضيلته عليها.

الفائزون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

ومن المقرر أن يكرّم الدكتور محمد مختار جمعة اليوم، الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، في أفرع المسابقة المختلفة، وجاء الفائزين في فرع الناشئة كما يلي.

1. محمود محمد عدلي عبد المحيي محمد من محافظة المنيا، الفائز بالمركز الأول بجائزة قدرها 400 ألف جنيه.

2. محمد وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية، الفائز بالمركز الثاني بجائزة قدرها 300 ألف جنيه.

3. حنين عبدالمعز عبدالمنعم علي سالم من محافظة الغربية، الفائز بالمركز الثالث بجائزة قدرها 200 ألف جنيه.

4. البراء ربيع عبد الحميد محمد سلامة من محافظة الدقهلية، الفائز بالمركز الرابع بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

5. عمر الفاروق محمد توفيق محمد من محافظة كفر الشيخ، الفائز بالمركز الخامس بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

وقرر وزير الأوقاف، صرف جائزة تشجيعية للمتسابقة منة الله الشربيني علي الشربيني، من محافظة البحيرة، قدرها 10 آلاف جنيه.

وجاء الفائزون في فرع ذوي الهمم كما يلي.

1. يوسف السيد عبدالمعطي السيد من محافظة الجيزة، الفائز بالمركز الأول بجائزة قدرها 400 ألف جنيه.

2. إيمان وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية، الفائزة بالمركز الثاني بجائزة قدرها 350 ألف جنيه.

3. محمد عبدالكريم كامل عطية من محافظة الشرقية، الفائز بالمركز الثالث بجائزة قدرها 300 ألف جنيه.

4. محمد ياسر محمد مرسي من محافظة بني سويف، الفائز بالمركز الرابع بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

5. أحمد محمود أمين إبراهيم من محافظة البحيرة، الفائز بالمركز الخامس بجائزة قدرها 200 ألف جنيه.