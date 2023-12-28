أسعار فنادق الغردقة في رأس السنة.. حفل وبوفيه خاص بـ600 جنيه

ساعات وتبدأ احتفالات رأس السنة في فنادق الغردقة التي تتنوع في تقديم خدماتها للزائرين، وتبدأ الأسعار من 600 جنيه للفرد في غرفة مزدوجة لفردين، وذلك حسب غرفة شركات السياحة والسفر بالبحرالأحمر

أسعار فنادق الغردقة في رأس السنة

وقال أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن أسعار فنادق الغردقة في ليلة رأس السنة تختلف حسب مستوى تقييم الفندق، لافتا إلى أن سعر الليلة في الغرفة المزدوجة 1200 جنيه، وتكلفة الفرد 600 جنيه وتصل في فنادق 4 نجوم إلى 2000 جنيه، والخمس نجوم 3 آلاف جنيه.

احتفال فنادق الغردقة برأس السنة

ولفت إلى أن الغردقة تضم أكثر من 170 فندقًا ومنتجعًا سياحيًا تتنوع بين نجمتين إلى 5 نجوم تمتد بطول الساحل من منتجع الجونة شمالا حتى سهل حشيش جنوبا.

وكشف الخبير السياحي أن حفلة رأس السنة بفنادق الغردقة تشمل رسوم إضافية تضاف على سعر الليلة الفندقية، وتشمل دخول خيمة رأس السنة التي يتم تجهيزها للاحتفال وتختلف حسب كل فندق وتبدأ من 600 جنيه للفرد.

وأوضح أن خيمة رأس السنة تشمل حفل رأس السنة وفقرات خاصة بالحفل وبرامج متنوعة وفقرات موسيقية واستعراضية، وبوفيه خاص يضم مأكولات رأس السنة ومشروبات بالمجان وتمتد الحفلة حتى الساعات الأولى من بداية السنة الجديدة.