الإسماعيلية ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى للتعامل مع الطقس السيئ

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه وجه برفع حالة الطوارئ في المحافظة إلى الدرجة القصوى، للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ في المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف «بشارة»، في تصريحات صحفية على هامش تفقده شبكة طوارئ الإسماعيلية، إن كل الأجهزة التنفيذية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، رفعت درجة الاستعداد القصوى كلٍّ في جهته، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أيَّة تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.

«بشارة»: تفعيل غرف العمليات

وقال بشارة انه وجه جميع رؤساء المراكز والقري والاحياء باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعامل السريع مع حالة عدم استقرار الطقس من خلال اتصالها مع كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق بالمراكز والأحياء وغرف العمليات الفرعية بهم.

وأضاف، أن رفع الطوارئ جاءت ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ غدًا الخميس، واحتمالية سقوط أمطار رعدية على مناطق بمحافظة الإسماعيلية.

وكلف محافظ الإسماعيلية مديري القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة، للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتي تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومي لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.