أمطار غزيرة بالدقهلية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق، صاحبتها برودة شديدة في الطقس مع تكاثر الغيوم.

توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، من حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء والظواهر الجوية المصاحبة لها، إذ يشير آخر تحديث لخرائط الطقس إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية، يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة، تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

الهدوء أثناء القيادة على الطرق السريعة

ونصحت الهيئة المواطنين، بالهدوء أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، وتجنب التواجد أسفل اللوحات المعدنية والأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة، لافتة إلى أن مرضى الجهاز التنفسي والصدر والحساسية والجيوب الأنفية عليهم ارتداء الكمامات، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صادر عنها، أنه جرى اتخاذ الاستعدادات كافة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة، وتقلبات الجو، وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين في أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس، والتعامل الفوري معها، وإصلاح أية أعطال.