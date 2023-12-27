إجراء مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة فني معمل في مدرسة «STEM» بكفر الشيخ

أجرى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة فني معمل علوم بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» بكفر الشيخ.

مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة فني معمل علوم

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصطفي مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ونصر حميدة، موجه عام المعامل بالمديرية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التنسيق بالمديرية.

مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ تم افتتاحها في عام 2015، وهي مقامة علي مساحة 5200 متر، وتضم 18 فصلاً، و9 معامل، وصالة للاحتفالات، ومكتبة، وعدد من المكاتب الإدارية وبلّغت تجهيزاتها مبلغ 8.5 مليون جنيه، وتقع بشارع المصنع بجوار مدرسة علي عبد الشكور بمدينة كفر الشيخ.