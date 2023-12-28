حلمي النمنم: مصر نجحت في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، الناجمة عن متغيرات متعددة ألقت بظلالها على العالم أجمع.

إيجابيات تحققت عام 2023

وتابع «النمنم» خلال حواره م الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، أن هناك بعض الإيجابيات التي تحققت في عام 2023 منها حماية الدولة من الصراعات الموجودة في المنطقة، مشيرا إلى أن البعض كان لديه إصرارا على توريط مصر في صراع قطاع غزة ، إما من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة، وإما من خلال المطالبة بفتح الحدود أما المليشيات للذهاب إلى فلسطين مثل حدث من بعض العوام العربية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يسمح بتورط الدولة المصرية في ابتلاع طعم الصراع في قطاع غزة مثلما حدث في 1967، كما أن البعض في الأيام الأولى في الصراع في السودان، حاول الزج بمصر في هذا الصراع، ولكن الدولة تعاملت بحكمة شديدة، وتمكنت من تجنب الصراع.

ولفت إلى أن المنطقة تمر بموجة من الاضطرابات، ولكن مصر استطاعت الدولة بالحفاظ على السلام الداخلي، وفي نفس الوقت قامت الدولة بإعداد الحوار الوطني، والانتخابات الرئاسية، واستطاعت أن تنجز هذه الأمور بنجاح كبير.