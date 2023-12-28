لماذا سيبتعد هاني رمزي عن الكوميديا في رمضان 2024؟

يخوض الفنان هاني رمزي، تجربة فنية جديدة في موسم دراما رمضان المُقبل 2024، من خلال مسلسل يحمل اسم «بدون مقابل»، يُجدد من خلاله التعاون مع الفنانة داليا البحيري، إلا أنه يبتعد تمامًا عن الإطار الكوميدي.

وأثيرت العديد من التساؤلات، حول الأسباب التي دفعت هاني رمزي، للابتعاد عن الكوميديا، وهو اللون الذي طالما اشتهر به في غالبية أعماله الفنية على مستوى السينما والمسرح والتليفزيون، وهو الأمر الذي كشفه في تصريحات تليفزيونية، مؤكدًا أنّ السبب الرئيسي، يرجع إلى مسلسل «العائدون» بطولة الفنان أمير كرارة، الذي عُرض في موسم دراما رمضان قبل الماضي.

مشاركتي في «العائدون» فتحت الباب للتراجيدي

وأوضح أنّ مشاركته كضيف شرف في هذا المسلسل، بدور بعيد تمامًا عن الكوميديا، منحه شيئًا من الجرأة، لمواصلة ذلك في تقديم التراجيدي، والتوقف مؤقتًا عن الكوميديا، حيث إنّ الجمهور تقبل هذه التجربة، ولاقت نجاحًا كبيرًا.

آخر أعمال هاني رمزي الفنية

يعد مسلسل العائدون هو آخر أعمال هاني رمزي الفنية، والذي شارك في موسم دراما رمضان 2022، ولعب بطولته الفنان أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، محمد ممدوح، صالح عبد النبي، ميدو عادل، أحمد الأحمد، هاجر الشرنوبي، صبري عبدالمنعم.