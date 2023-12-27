«شباب الغربية» تواجه الطقس السيئ بغرفة عمليات مركزية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، عن تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة تغيرات الطقس وسقوط الأمطار، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه .

وأصدر يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ، تعليماته بتفعيل غرفة الأزمات المركزية ، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة موسم الأمطار والتي تتعرض لها المحافظة مع تغير الطقس وسقوط الأمطار وطوال موسم فصل الشتاء ارتباطا بالتغيرات المناخية فى هذا التوقيت.

فصل التيار الكهربائي

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على فصل التيار الكهربائي وكل ما يضمن أمن وسلامة المترددين علي مراكز الشباب والأندية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المحتملة، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقار الإدارات الفرعية و متابعة مديرى الإدارات الفرعية.

تنظيف أسطح المقرات

كما وجه وكيل الوزارة ، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بضرورة تنظيف أسطح المقرات، والمبانى التابعة لها، وتسليك البالوعات، وفتح مواسير صرف المياه والتأكد من توصيلها بالصرف الرئيسي مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه.