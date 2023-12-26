عاجل.. سقوط أمطار غزيرة ورعدية على البلاد تستمر 48 ساعة.. «الأرصاد» توضح السبب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أمطار غزيرة ورعدية تضرب عددا من المناطق غدا، وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سبب سقوط الأمطار الرعدية هو تعرض البلاد لمنخفض جوي خلال ساعات قليلة يؤثر على البلاد، ليكون هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت غانم في تصريحها لـ «الوطن» أن من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة 60% على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد قد تكون غزيرة ورعدية على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة وقد تكون متقطعة بنسبة تتراوح بين 30 و40% على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري، وتمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت غانم إلى أنه من المتوقع أن تستمر كمية الأمطار السالف ذكرها على مدار يوم الخميس أيضا، وتزيد لتصبح أمطارا متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال سيناء، وتمتد لأمطار متوسطة على بعض الأماكن من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتمتد خفيفة لمناطق من خليج السويس وسيناء وسواحل البحر الأحمر، مع وجود نشاط للرياح ما يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة، لتكون العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.