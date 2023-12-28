تفاصيل الطقس السيئ في عدد من المحافظات.. ماذا حدث بعد منتصف الليل؟

شهدت عدد من محافظات مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، أمطارًا متفاوتة الشدة تصل إلى رعدية غزيرة في بعض المناطق، خاصة في المناطق الساحلية ومحافظات البحر المتوسط ومدن شمال الدلتا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية على القاهرة والإسكندرية اليوم، ووجهت نصائح لسكان القاهرة الجديدة بتوخي الحذر من الأمطار، وعدم السير على الطرق السريعة والصحراوية بسرعات عالية خلال سقوط الأمطار.

وفي سياق متصل، أعلنت 5 محافظات رفع حالة الطوارئ وبدء التعامل مع مياه الأمطار وتجمعاتها، والعمل على الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي أزمات، وهذه المحافظات هي القليوبية، وكفر الشيخ، والغربية، ومطروح، والدقهلية.

إجراءات للتعامل مع سقوط الأمطار

جاءت الاستعدادات والإجراءات التي قامت بها المحافظات بعد أن ضربها المنخفض الجوي وتسبب في سقوط أمطار غزيرة بها كالآتي:

- التعامل السريع والفوري مع الأزمة عن طريق كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار في عدد من المدن والأحياء، وذلك عبر فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

- تعاون مستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظات والغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن، لمتابعة رفع تجمعات الأمطار وسرعة التعامل معها فورًا.

- اتخاذ كل الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية.

- التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول.

- سرعة شفط تجمعات الأمطار بكل النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

- رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها.

- إصلاح أي أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.

سقوط أمطار في بعض مدن المحافظات

وشهدت مدن من محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ومطروح خلال الساعات القليلة الماضية، أمطارا متفاوتة الشدة بالتزامن مع أول ساعات من اليوم الخميس.

وشهدت محافظة مطروح سقوط أمطار اليوم، امتدت إلى بعض المناطق الساحلية من مدن ومناطق الحمام على حدود الإسكندرية، والعلمين، وسيدي عبدالرحمن، والضبعة، ورأس الحكمة وسيدي حنيش، والجراولة من ناحية الشرق.

منخفض جوي بمحافظة الغربية

وشهدت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غريزة، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة، ووجهت الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية حالة الطوارئ ودفعت مجالس المدن بسيارات كسح مياه الأمطار لرفع مخلفات الأمطار من الشوارع.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة رفعت الاستعدادات القصوى بشأن التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، وهناك انتشار واسع لسيارات شفط مياه الأمطار من الشوارع وجارٍ التعامل مع مياه الأمطار أولاً بأول.

انتشار سيارات كسح المياه

وأشار إلى أن الاستعدادات إلى موجة الطقس السيئ كانت مبكرة بوجود تمركزات سيارات شفط مياه الأمطار في الأماكن التي تم تحديدها مسبقا مع دخول فصل الشتاء، وهناك تعليمات مشددة إلى رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بالتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة شفط مياه الأمطار أولاً بأول.

تعطيل الدراسة بالغربية

كما أصدر الدكتور طارق رحمي، قراراً بتعطيل الدارسة والامتحانات العملية الخاصة بمدارس التربية والتعليم، اليوم الخميس، بجميع المدارس في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

ويوجه رحمي المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

كما وجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك من خلال مراجعة بالوعات صرف الأمطار، للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.

شبكة الطوارئ بالإسماعيلية توجه تحذيرات للمواطنين خلال سقوط الأمطار

وفي سياق متصل، حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، من أمطار كثيفة على بعض المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع موجة من عدم الاستقرار الجوى، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

ونشرت الشبكة الوطنية للطوارئ عدة تحذيرات للمواطنين وأهابت ‏بالمواطنين توخي الحذر‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم وهي:

1- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.

2- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

6- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومترا، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

4- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

5-عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

6-عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر الخميس

تقدم «الوطن» لمتابعيها قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة وفقاً لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بواسطة خبراء الهيئة العامة للأرصاد خلال طقس الخميس 28 ديسمبر، والتي تضم سانت كاترين ودرجة الحرارة الصغرى بها 4 درجات مئوية، أما العظمى فمتوقع أن تكون 16 درجة مئوية، وتأتي ثاني أبرد مدن مصر وهي نخل، ومتوقع أن تنخفض درجة الحرارة بها الخميس إلى 6 درجات مئوية، في حين تكون درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، أما أسيوط فدرجة الحرارة الضغرى المتوقعة بها 10 درجات، في حين تسجل العظمى 21 درجة.

قائمة المدن والمحافظات الأدفأ الخميس 28 ديسمبر

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة الخميس، تشهد عدد من المدن والمحافظات طقسا دافئا نهاراً، وتضم شلاتين ودرجة الحرارة العظمي المتوقعة بها 26 درجة مئوية، أما الصغرى فتكون 18 درجة، ثم تأتي أبو رماد ورأس حدربة لتسجل بحسب التوقعات درجة الحرارة العظمي بهما 26 درجة والصغرى 20 درجة مئوية، وتسجل كل من رفح ورأس سدر درجة حرارة عظمي 26 وصغرى 15 في طقس الخميس.

تعطيل الدراسة بالغربية وكفر الشيخ

وصلت الأمطار إلى حد السيول في كل من كفر الشيخ والغربية، وأعلنت محافظتا كفر الشيخ والغربية تعطيل الدراسة اليوم الخميس.