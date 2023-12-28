أمطار شديدة ووقف حركة الصيد ببورسعيد.. وإعلان الطوارئ لمواجهة التقلبات

شهدت محافظة بورسعيد أمطارا غزيرة ورعدا وبرقا في عاصفة شديدة تمر على المحافظات الشمالية اليوم، وسط مطالبات من الأهالي بوقف الدراسة اليوم لصعوبة نزول الطلاب إلى المدارس في هذه الأجواء.

كما تضرع الأهالي عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى الله بأدعية المطر تضمنت «اللهم صيبا نافعا اللهم سترك ورضاك».

وشهدت الشوارع كميات كبيرة من تراكم مياه الأمطار بالرغم من انتشار سيارات سحب مياه الأمطار في الشوارع.

إعلان حالة الطوارئ

وأعلنت سمر الموافي رئيس حي الضواحي ببورسعيد حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس اليوم وأكدت استمرار غرفة عمليات متابعة الطقس على مدار الساعة بالتنسيق مع محافظة بورسعيد، وبدورها مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت أن سيارات سحب مياه الأمطار انتشرت في عدد من شوارع الحي واستمرار تسليك بالوعات الأمطار لمواجهة الأمطار التي تمر بالمحافظة.

كما أكدت رئيس حي الضواحي استمرار تكثيف جهود رفع كفاءة النظافة العامة على مدار اليوم، ومن خلال الورديات الثلاث، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

وقف حركة الصيد

من جانب آخر، أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد توقف حركة الصيد حتى استقرار الطقس لارتفاع الأمواج عن معدلها بسبب الرياح الشديدة، من 5 إلى 7 أمتار ما يشكل خطورة على الصيادين.

وأوضح أن مراكب الصيد وصلت أمس الميناء ولن تخرج للصيد حتى استقرار الطقس، مشيرا إلى أن غرفة عمليات متابعة الطقس بالميناء تتابع مع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس علي مدار الساعة.