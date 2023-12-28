أمطار غزيرة بالغربية ورفع حالة الطوارئ وانتشار سيارات كسح المياه

شهدت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غريزة، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة، ورفعت الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية حالة الطوارئ ودفعت مجالس المدن بسيارات كسح مياه الأمطار لرفع مخلفات الأمطار من الشوارع.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة رفعت الاستعدادات القصوى بشأن التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، وهناك انتشار واسع لسيارات شفط مياه الأمطار من الشوارع وجارٍ التعامل مع مياه الأمطار أولاً بأول.

انتشار سيارات كسح المياه

وأشار إلى أن الاستعدادات إلى موجة الطقس السيئ كانت مبكرة بوجود تمركزات سيارات شفط مياه الأمطار في الأماكن التي تم تحديدها مسبقا مع دخول فصل الشتاء، وهناك تعليمات مشددة إلى رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بالتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة شفط مياه الأمطار أولاً بأول.

انعقاد غرفة العمليات

وأشار «رحمي» إلى أن غرفة عمليات المحافظة متواصلة بشكل دائم مع غرف عمليات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية، من أجل متابعة رفع مياه الأمطار أولا بأول، ورفع درجة الاستعداد القصوى حتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.