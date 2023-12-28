تأجيل الامتحانات في 3 محافظات بسبب حالة الطقس.. اعرفها

مع اضطراب حالة الطقس في عدد من محافظات الدلتا وسقوط أمطار رعدية أمس لأكثر من 6 ساعات متواصلة، أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ قرارًا بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية اليوم الخميس، وكذلك إرجاء الامتحانات الأدائية إلى وقت آخر -لم يُحدد بعد- لحين تحسن أحوال الطقس.

تأجيل امتحانات طلاب المدارس في محافظة الغربية

كما أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، موعد الامتحانات إلى موعد آخر لم يحدد بعد، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية الغير مستقرة، والتي ضربت كافة أرجاء المحافظة، من سقوط أمطار شديدة ليلة أمس.

انتظام عمل القيادات الإشرافية

يذكر أن قراري محافظي كفر الشيخ، والغربية، شملا الطلاب والمعلمين فقط، لكن القيادات الإشرافية ستكون مستمرة في العمل.

كما أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتعطيل الدراسة اليوم الخميس، وإرجاء الامتحانات الأدائية إلى موعد آخر لم يحدد بعد، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

يذكر أن عدد من محافظات الدلتا من بينها كفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، والبحيرة، والإسكندرية، ودمياط، شهدت عدم استقرار في الأحوال الجوية وسط هطول أمطار على البعض منها.

شمل قرار المحافظين تعطيل الدراسة في محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، وحالة من الترقب لحالة الطقس لمحافظات الإسكندرية، والبحيرة ، ودمياط، والتي لم يصدر قرار بتعطيل الدراسة لهم حتى الآن.