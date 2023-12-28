محافظ الغربية يتفقد جهود رفع تجمعات مياه الأمطار

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة موسعة لمتابعة جهود الوحدات المحلية بحي أول وثان ومركز طنطا، في التعامل مع موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها بعض مدن المحافظة، إذ جرى الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى.

التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار

وتستمر الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، في جهودها للتعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صافيات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ووجه المحافظ باستمرار متابعة تطبيق التدابير بكل أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية والطرق الرئيسية، مشددا على تمركز المعدات والأفراد مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وتفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة الطقس.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأوضح رحمي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية للتعامل مع أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقا.

وأكد المحافظ على تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

غرفة عمليات

كما أكد محافظ الغربية أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.