خبير في العلاقات الدولية: مصر الداعم الأكبر لفلسطين على جميع المستويات

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير علاقات دولية، إن الدعم المصري للقضية الفلسطينية متواصل على مدار عقود طويلة، سواء من الناحية الصحية أو الإنسانية أو السياسية، إذ تعد مصر الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

قصف المدارس والقطاع الصحي

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامية يارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل تقصف المدارس والقطاع الصحي، إذ استهدف أكثر من 36 مستشفى وخروج 26 عن الخدمة، ويتبقى فقط 9 مستشفيات تعمل بشكل جزئي، ولا تلبي احتياجات الكم الكبير من الشهداء والمصابين والجرحى، فهناك أكثر من 54 ألف مُصاب، وبالتالي نحن أمام جرائم حرب متكاملة.

أهمية الدعم المصري لقطاع غزة

وأشار إلى أنه في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة تكمن أهمية الدعم المصري على مختلف المستويات، سواء باستضافة الأشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية فيما يتعلق أيضا بالمستشفى الميداني، فضلا عن تزويد ومد قطاع غزة بالخدمات والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات، علاوة على استضافة الأطفال الخدج الفلسطينيين الذين هزوا ضمير العالم جراء الجرائم البشعة التي ترتكب في حق شعب غزة.