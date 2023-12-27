تفاصيل قطع المياه عن عدة مناطق في 4 محافظات اليوم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة بمحافظات«المنيا - وبني سويف - ودمياط - والجيزة» للقيام بأعمال الصيانة، وتعقيم وتطهير الخزان.

انقطاع المياه في المنيا

في المنيا، تنقطع المياه عن مدينة ملوي والقرى المجاورة لها لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الثالثة عصرا.

وأشارت الشركة عبر «فيسبوك» إلى أن سبب انقطاع المياه القيام بأعمال الصيانة بخط الطرد الرئيسى لمحطة مياه المعصرة، موضحة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

مدة انقطاع المياه

وفي دمياط، تنقطع المياه عن مدينة الروضة لمدة 3 ساعات، اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم وحتى الساعة 12 ظهرا، وذلك لإيقاف محطة مياه الروضة للقيام بأعمال الصيانة مطالبة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

قطع المياه في بني سويف

في بني سويف، تنقطع المياه عن قرى «سدس، وهلية، وقمبش، وصفط راشين» لمدة 14 ساعة، اعتبارا من الساعة 10 صباح اليوم وحتى 12 منتصف الليل، لاستكمال أعمال ربط خط مياه قطر 500 ميللمتر، وتعقيم وتطهير الخزان الأرضي أسفل المرشحات بمحطة مياه كفر ناصر مركز ببا.

وقدمت الشركة اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الربط والتعقيم، لضمان انتظام تقديم الخدمة

مدة قطع المياه عن الجيزة

وفي الجيزة، تنقطع المياه عن مناطق «المنوات، وعش سقارة، وعزبة مقار، وميت قادوس، وميت شماس» لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق يوم 30 من نفس الشهر، للقيام بأعمال الصيانة بخط المياه قطر 600 ميلمتر بطريق مصر أسيوط البطئ، وكذا أعمال التطهير بمحطة مياه أبو النمرس.