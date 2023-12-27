قطع المياه 10 ساعات عن 6 مناطق بـ«أبو النمرس» في الجيزة

تشهد 6 مناطق في أبو النمرس، بالجيزة، انقطاعًا في المياه لمدة 10 ساعات، بدءا من مساء الجمعة وحتى صباح السبت، بسبب أعمال صيانة خط مياه قطر 600 مم، وتشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع «المنوات، طموه، عش سقارة، عزبة مقار، ميت قادوس، ميت شماس».

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المدة الزمنية المحددة، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما وجه رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات للانتهاء من أعمال الصيانة وفقا للمواعيد المحددة.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

سيارات مياه للطوارئ

وأوضحت أنَّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا، مؤكّدة أنه سيتم إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة فور الانتهاء من أعمال الصيانة.