إنشاء وحدتين جديدتين للرعاية في مستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنشاء وحدة عناية متوسطة للأمراض العصبية بقوة 6 أسرة وأخرى لأمراض النمو للأطفال الرضع بقوة 4 أسرة وذلك بالمستشفى الجامعي القديم.

وأوضح «النعماني» أن التوسع في إنشاء العنايات المركزة، يتوافق مع خطة الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية من أجل النهوض بالمنظومة الصحية، وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

الحد من تحويل الحالات خارج الجامعة

في السياق، قال الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن ذلك ساهم بشكل ملحوظ في تقليل عدد الحالات التي كان يتم تحويلها الي عنايات اخري خارج الجامعة لعدم توفر اماكن، بل يتم حالياً تحويل الكثير من الحالات من عنايات المستشفيات الخاصة الي عنايات المستشفيات الجامعية بمقريها الجديد والقديم، سواء عنايات التخدير العامة، العصبية، الصدرية او عناية الأطفال.

وحدة العناية المتوسطة للأمراض العصبية

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد علي إسماعيل مدير الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية، إن العناية المتوسطة للأمراض العصبية والتي تستدعي دخول رعاية المخ والأعصاب. وارتفع عدد أسرة رعاية المخ والأعصاب في المستشفى القديم إلى 11 سريرًا، كما تم إنشاء عناية النمو للأطفال الرضع وتزويدها بـ 4 أسرة، ليصبح عدد أسرة عنايات الأطفال والحضانات 50 سريرًا في المستشفى الجامعي القديم.

عناية التخدير بسوهاج الجامعى

جدير بالذكر أن عناية التخدير كان معدل الحالات بها ما بين 10 إلى 15 سريرًا، وجرى زيادة عددها إلى 20 سريرًا بعد عمل الصيانة الفنية اللازمة لبعض الأجهزة «والمونيتورات».