مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: عقدنا جلسات ولقاءات مع 3 آلاف حالة خلال 2023

قدم مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية تقريرًا مفصلًا عن جهوده خلال عام 2023، إذ تنوعت جهود المركز في إطار رؤية دار الإفتاء المصرية التي تأتي وَفق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتأتي في مقدمتها جهود إدارة أمناء الفتوى والإرشاد الزواجي، والتي تقدم خدمة فريدة من نوعها في مجال الإرشاد الزواجي، وهي الإرشاد الزواجي المتكامل، حيث تقدم الاستشارات من خلال لجنة متعددة التخصصات، هدفها إيجاد الحلول المتعددة لأصحاب المشكلات الزوجية.

وخلال عام 2023، عقدت الإدارة 2942 جلسة إرشادية، و416 لقاءً تمهيديًّا، و40 لجنة طلاق، وكذلك عقد 230 جلسة علاج زواجي.

مشورة نفسية وإرشاد زواجي إلكتروني

كما تقدم إدارة الإرشاد النفسي الزواجي المشورة النفسية فيما يخص قضايا الإرشاد الزواجي، حيث استطاعت خلال عام 2023 تقديم المشورة النفسية لكل الحالات التي قدمت لمركز الإرشاد الزواجي بواسطة مجموعة من الخبراء من التخصصات النفسية بالجامعات المصرية.

أما إدارة الإرشاد الزواجي الإلكتروني، فقد استطاعت اعتماد وسائل تثقيفية وأساليب تأثيرية مناسبة لخدمات المركز، وكان على رأس هذه الأدوات السوشيال ميديا، حيث قدمت عدد 200 منشور عبر فيس بوك بعنوان الفائدة الزواجية، فضلًا عن خدمة البثِّ المباشر التي وصلت إلى 48 بثًّا مباشرًا، والفيديوهات القصيرة.

وقدمت الإدارة الخاصة بالبحوث والدراسات بالمركز عددًا من الأبحاث والكتابات المتخصصة في مجال الإرشاد والعلاج الزواجي، كما قدمت أوراق سياسات ودراسات متعلقة بقضايا الإرشاد الزواجي، وعلى رأسها قضية الحد من ارتفاع نسب الطلاق.

جلسات الدعم الزواجي

وقامت الإدارة بتقديم جلسات الدعم الزواجي لعدد من الأسر التي تعاني من المشكلات الزواجية بهدف تقديم الدعم لهم وزيادة التوافق الزواجي بينهم، كما قدمت 3 لقاءات مجمعة بهدف الدعم الزواجي، على رأسها لقاء التواصل الزواجي الرحيم، ولقاء علاج العناد الزواجي، ولقاء كيفية التعامل مع الخرس الزوجي.

وبلغت نسبة الرضا الإرشادي عن خدمات مركز الإرشاد الزواجي 96%.