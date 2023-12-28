«الصحة» تنظم 5480 حملة للتبرع بالدم خلال العام الجاري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها نظمت 5480 حملة للتبرع بالدم، خلال الفترة من يناير الماضى إلى ديسمبر 2023، وذلك في إطار الحرص على توفير الدم ومشتقاتة لتلبية احتياجات المرضى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تم تنظيمها في الأماكن الحيوية التي يتواجد فيها الجمهور كالنوادي، والجامعات، والمساجد، والكنائس بالتعاون مع الجهات المعنية، وتبرع عدد 540 متبرع بالصفائح الدموية.

إضافة 746 متبرعا جديدا منتظما لقاعدة بيانات المتبرعين

وأشار إلى أنه تم إضافة 746 متبرعا جديدا لقاعدة بيانات المتبرعين المنتظمين وتكريمهم بشكل سنوي في اليوم العالمي للتبرع بالدم، والذي يوافق 14 يونيو من كل عام، لافتا إلى توفير متبرعين لمرضى الوحدات العلاجية، والتي توفر خدماتها لمرضى الثلاسيميا والهيموفيليا وتحويل 204 متبرع بالدم إلي التبرع بالفصيلة الممتدة، والتي توفر الدم للمريض من مجموعة محددة من المتبرعين.

وأكد أنه يتم جمع وحدة الدم وفصلها للحصول على كرات دم حمراء مكدسة وبلازما وصفائح دموية، موضحًا أنه تم صرف مليون و250 ألف وحدة دم ومشتقاته من خلال 28 مركزا لخدمات نقل الدم على مستوى محافظات الجمهورية، لتغطية احتياجات المريض من الدم ومشتقاته، مشددا على أنه يتم مراقبة الجودة يوميا لضمان مأمونية الدم والتأكد من سلامتة ومطابقتة للمعايير القومية.

ميكنة بنوك الدم وربطها عبر المشروع المصري السويسري

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة نهاد محمد مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إنه تم الانتهاء من ميكنة بنوك الدم وربطها عن طريق المشروع المصري السويسري لنظام إدارة الدم أليا على مستوي الجمهورية، وربطهم لإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين وربطتها بمنظومة لجنة الفيروسات الكبدية لتسجيل المتبرعين الإيجابين لفحوصات فيروس بي، وسي، وفيروس نقص المناعة البشري في مصر، لإحالة هؤلاء المتبرعين لتلقي العلاج، بالإضافة إلى الجدولة المستمرة لبروتوكول علاج فيروس نقص المناعة المكتسبة مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.

وأضافت أنه تطبيقاً لخطة مركزية الفحص لأكياس الدم، فإنه تم زيادة عدد الوحدات التي يتم فحص الفيروسات بها في بنوك الدم التابعة للوزارة من 650 ألف فحص إلى مليون و250 ألف فحص باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة، لضمان مأمونية الدم والتأكد من سلامته وفقا للمعايير القومية لبنوك الدم.