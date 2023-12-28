الهيئة العامة للاستعلامات تطلق حملة «أسرتك ثروتك» بالمحافظات

أطلق قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، حملة توعوية في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تنمية الأسرة المصرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية تحت شعار «أسرتك ثروتك»، وتستمر الحملة حتى نهاية فبراير 2024.

تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان

يأتى ذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تحديث استراتيجيتها الوطنية للسكان، لتحقيق أهداف تلك التنمية الكبرى والمبادرات الرئاسية، بتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة والمختلفة بجميع المجالات، لتوفير السكن المناسب والحياة الكريمة التي ينشدها كل مصري.

تنظيم الندوات التثقيفية والحلقات النقاشية بالمحافظات

قال الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، إنّ الحملة تشمل العديد من تنظيم الندوات التثقيفية والحلقات النقاشية، من خلال القطاع الذي يملك 30 مركزًا إعلاميًا.

مبادئ الحملة التوعوية

وأوضح أنّ تداعيات القضية السكانية ترتبط بشكل وثيق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترتبط بصفة خاصة بحقوق المرأة والطفل، وتأتي مرتكزات الحملة التوعوية على عدة محاور هي: «محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان، وهي محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور الاستثمار في الطاقة البشرية، ومحور تدعيم دور المرأة، ثم الاتصال والإعلام من أجل التنمية».

وحول المبادئ التي تتبناها الحملة، أكد رئيس قطاع الإعلام الداخلي، أنّ هناك عدة مبادئ منها:

- النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر قوة الدولة.

- النظر إلى أنّ معدلات الزيادة السكانية لا تؤثر على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية.

- أنّ تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية.

- توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطني.