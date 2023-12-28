قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر مجانا

من جديد يقف النادي الأهلي على أعتاب إنجاز جديد يُضاف إلى سجله الحافل، حيث يستعد المارد الأحمر لكتابة مشهد النهاية في مشواره بكأس السوبر المصري الذي يقام في الإمارات، بلقاء فيوتشر على ملعب محمد بن زايد، للحصول على لقبه الأول هذا الموسم.

تخطف مباراة الأهلي وفيوتشر اهتمام جماهير المارد الأحمر، التي تنتظر رفع الكأس الأولى هذا الموسم، على أن ينقل اللقاء المرتقب الذي ينتظره الملايين عبر قناة أبو ظبي الرياضية باعتبارها صاحبة الأرض، وتقام جميع مباريات البطولة على ملاعب الإمارات، استكمالًا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين على مستوى العديد المجالات، على أن يفتح ملعب محمد بن زايد أبوابه لاستقبال المباراة النهائية، وهو الملعب ذاته الذي احتضن لقاء نصف النهائي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي بالسوبر

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

قنوات أون تايم سبورتس أيضًا تنقل مباريات كأس السوبر المصري عبر شاشتها، منذ بداية البطولة التي افتتحت يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري، على أن تسدل ستائرها اليوم، بإعلان الفائز في المباراة النهائية، التي تقام بين الأهلي ومودرن فيوتشر، في السابعة مساء، إلى جانب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تقام بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الثالثة عصرًا.

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي بالسوبر

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الأهلي كعادته يتقن الوصول إلى نهائيات البطولات التي ينافس بها، وهو ما فعله ببلوغ المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام في الإمارات، بعد الانتصار على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي المسابقة بهدف نظيف في الوقت القاتل بتوقيع إمام عاشور، الذي يخوض مباراة السوبر للمرة الأولى بقميص المارد الأحمر منذ انتقاله.

وفشل بيراميدز في تخطي عقبة فيوتشر، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ليلجأ حكم المباراة إلى ضربات الجزاء، التي رجحت كفة فيوتشر للوصول إلى النهائي.