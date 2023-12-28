«النقل» تعقد مؤتمرا عن سياحة اليخوت الثلاثاء المقبل 

دعت وزارة النقل جميع المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة لحضور فعاليات مؤتمر بحث سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية، ومناقشة المزيد من الإجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، والذي سيعقد الثلاثاء المقبل 2 يناير، في العاصمة الإدارية الجديدة.

أبرز حضور المؤتمر

يعقد المؤتمر بحضور رئيس وقيادات قطاع النقل البحري والموانىء البحرية المصرية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والإجنبية المختلفة.

إنشاء نافذة رقمية لليخوت الأجنبية

ونوهت وزارة النقل بأنها سبق وأنشأت نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية، لإنهاء إجراءات اليخوت السياحية الأجنبية مع الجهات المعنية وإصدار موافقة على برنامج زيارة اليخت وفاتورة واحدة يتم تحصيلها من خلال المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة لسياحة اليخوت».

شهادة تسجيل اليخت

وتتضمن النافذة مجموعة من المستندات أهمها شهادة تسجيل اليخت، وإقرار الوصول شهادة الصلاحية الفنية ورقم الهوية لمالك اليخت وصورة رقم الهوية وجواز السفر «الركاب- الطاقم» ومستند الإقامة بالخارج إذا كان المالك مصرى وكتالوج الأجهزة ورخصة اللاسلكى الخاصة باليخت، فضلاً عن مستند التوكيل لقائد اليخت.