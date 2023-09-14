«النقل»: إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول تيسيرات سياحة اليخوت في مصر

أكدت وزارة النقل، أن قطاع النقل البحري يتابع بصفة دورية موقف المراين السياحية من خلال لجان المرور الدوري المُشَكّلة، للتأكد من صلاحيتها للعمل على صعيدي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، كما يعمل على تحديد أوجه القصور أولاً بأول، وتكليف مديري المراين، بالعمل على رفع كفاءتها، وذلك لجعلها مواني جاذبة لسياحة اليخوت الأجنبية.

استخراج تصاريح الدخول والتأشيرات

أضافت الوزارة في تقرير لها، أنه جرى إعداد الخطة الترويجية لسياحة اليخوت من خلال إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول أهم التيسيرات التى تتيحها مصر، وإجراءات استخراج تصاريح الدخول والتأشيرات.

إجراءات تعزيز سياحة اليخوت في مصر

- تنفيذ إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية تستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 – 30 يوم سابقا

- السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

- منح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر.