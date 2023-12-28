طوارئ في القليوبية لمواجهة الطقس السيئ.. وتوجيهات بشفط مياه الأمطار أولا بأول

وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع الأجهزة المعنية واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها المحافظة منذ فجر اليوم، ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيًا.

انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي

جاء ذلك خلال متابعة المهندس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لانتشار المعدات لرفع تجمعات مياه الأمطار التي سقطت فجر اليوم، حيث جرى رفع حالة الطوارئ بكافة المدن، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.

أمطار غزيرة على القليوبية

وشهدت القليوبية سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق في الساعات الأولى من صباح اليوم. حيث شدد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على التعامل الفوري وشفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها. وأكد على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

طالب المحافظ من رؤساء المدن برفع درجة الإستعداد خلال موسم سقوط الأمطار، والتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء مع ضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

أكد محافظ القليوبية على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولا بأول خلال فصل الشتاء.