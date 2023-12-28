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«التعمير للخدمات» تتولى صيانة ونظافة عمارات الإسكان في الدقهلية

كتب:

أيمن حمزة
11:27 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
شركة تعمير الإسكان

شركة تعمير الإسكان

أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، أن الشركة تشرف على أعمال الصيانة والنظافة الدورية لمواقع ومكونات 533 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمناطق ومدن مختلفة في الدقهلية.

وأوضح أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل 127 عمارة إسكان اجتماعي بمواقع (1 – 2 – 3 – 4) بمدينة جمصة، و 391 عمارة بموقع الشيخ زايد، و15 عمارة إسكان اجتماعي بمواقع (المطرية – بني عبيد – أجا – صهرجت – نبروه).

صيانة 127 عمارة إسكان اجتماعي

وأضاف أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، والأسطح، وألأبواب والنوافذ، والإنارة، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، بجانب صيانة إنارة المداخل، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.

 

إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة بالحفاظ على الثروة العقارية، وما ينفذ من مشروعات قومية، لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال، وتوثيق ما ينفذ.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.