بعد الانخفاض الكبير.. استقرار ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28-12-2023، استقرارًا في الأسعار، إذ سجل الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 3,225 جنيهًا، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، بعد انخفاض أمس وصل إلى 110 جنيهات، وبلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية نحو 2077 دولارًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، وفقًا للأسعار التي نشرتها الشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في محلات الصاغة دون إضافة المصنعية، وكذلك الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك فقط، عند نحو 3,686 جنيه، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2,764 جنيه، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 2,150 جنيه للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب من عيار 21 نحو 25 ألفًا و800 جنيه.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية استقرارًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة واتجاهه لخفض أسعار الفائدة في 2024، ما أعطى للذهب دعمًا كبيرًا، إذ ارتفعت أسعاره بأكثر من 12.05% خلال عام واحد فقط، كما كان للدولار دور مهم في ذلك، لتسجل الأوقية 2035 دولارًا.