«التموين» تعقد ثاني اجتماعات «ورشتي» مع أصحاب ورش الذهب والفضة بالجمالية

عقدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الاجتماع الثاني مع أصحاب ورش الذهب والفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة، ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بالبروتوكول الذي جرى توقيعه منتصف ديسمبر الجاري مع البنك الزراعي المصري، بهدف تمويل 250 ورشة منها 50 في المرحلة الأولى.

وجرى عقد الاجتماع في مقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الجمالية في القاهرة، بحضور اللواء أ.ح أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وقيادات من وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أن منطقة الجمالية تضم نحو 250 ورشة ذهب وفضة، سيتم اختيار 50 منها، تنطبق عليها الشروط الخاصة بالتمويل.

قيمة مضافة لورش الذهب والفضة

وأضاف «كمال»، أن مشروع «ورشتي» يمثل قيمة مضافة لورش الذهب والفضة، للحفاظ على هذه المهنة، وعدم تسريب العاملين بها، إضافة إلى تطوير المنتجات التي يجري تصنيعها بالورش، موضحا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيها بشأن عرض منتجات المشغولات الذهبية التي يجري إنتاجها بالورش الصغيرة والمتوسطة، وذلك في معرض «نيبو» المقبل والمعارض المتخصصة.

توفير المعدات ومستلزمات الإنتاج للورش

أكد اللواء أحمد سليمان أن الغرض الرئيسي من المشروع، دعم الورش المتوسطة والصغيرة، توفير المعدات ومستلزمات الإنتاج للورش، ويمكن استخدام القرض في تمويل الأجهزة الخاصة بالتصنيع، التي تعمل على الارتقاء بالقطاع لتوفير فرص عمل، ومنع تسرب العمالة الماهرة في هذا المجال وامتهانها مهن أخرى.

وقال «سليمان» أن ذلك يعمل على تنشيط مبيعات ورش الذهب والفضة في السوق المحلية كما يساهم في زيادة معدلات تصدير المشغولات الذهبية، مما يجعلها قادرة على منافسة مثيلاتها الكبري في السوق المحلية.

واضاف سليمان أن معرض الذهب نبيو في دورته القادمة 2024 سيكون به مكان مخصص لتمويل مشروع ورشتي حيث أنه مستهدف تمويل 250 ورشة على مستوي الجمهورية عبر 5 مراحل كل مرحلة منها 50 ورشة، مشيرا إلى عقد الاجتماع الثالث الأسبوع المقبل، بهدف التعريف بفوائد المشروع المقدم لهم.

بينما قال عاطف شمعون مدير إدارة الشؤون القانونية، بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنه يجري التأكد من كل المستندات المطلوبة التي جرى تقديمها من أصحاب ورش الذهب والفضة الراغبين في الحصول على القرض المالي من البنك الزراعي المصري طبقا للبروتوكول الموقع مع المصلحة.

وقالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على التمويل المالي من البنك الزراعي المصري هي بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، ورخصة صناعة المصوغات وفيش وتشبيه.

وأضافت عبد الحميد، أنه يجري التواصل المستمر مع أصحاب الورش للحصول على القرض المالي، بما يساهم تنشيط جودة عالية تضاهي المنتجات العالمية.

وتبلغ قيمة القرض المقدم من البنك الزراعي المصري مليون جنيه كحد أقصى لكل ورشة من الورش، بنسبة فائدة متناقصة 5% تسدد على عامين أو 3 أعوام.