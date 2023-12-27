تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. الجرام عيار 21 يخسر 80 جنيها

سجلت أسعار الذهب تراجعات ملحوظة في محلات الصاغة والأسواق المصرية خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، حيث استقر سعر الجرام عيار 21 عند مستوى 3220 جنيهاً، متراجعاً بمقدار 80 جنيهاً عن تعاملات أمس الثلاثاء، حيث سجل نحو 3300 جنيه.

ترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار21 الأوسع انتشاراً بين المواطنين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وكذلك باقي الأنواع والأعيرة، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، والذي يستخدم في صناعة السبائك، عند نحو 3720 جنيهًا، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2770 جنيهًا للبيع، بدون الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار14

بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 2200 جنيه للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 26 ألفًا و100جنيه