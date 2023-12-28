تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 28-12-2023

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 التراجع خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 28-12-2023 في محال الصاغة، بحسبما أعلنت عنه الشعبة العامة للذهب من خلال المنصة الرسمية التابعة لها والتي تعلن من خلالها تحديث أسعار الذهب بشكل دائم على مدار ساعات اليوم سواء كان ذلك ليلًا أو نهارًا.

سعر جرام الذهب عيار21

وسجل سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الخميس 28-12-2023 نحو 3200 جنيه، محققًا قيمة تراجع جديدة بلغت 20 جنيهًا عن آخر التعاملات المسائية أمس وقت أن كان يباع بنحو 3220 جنيهًا، بينما تراجع عن سعر يوم الثلاثاء الماضي نحو 130 جنيهًا وقت أن كان يباع بنحو 3330 جنيهًا بخلاف المصنعية والضريبة.

«الوطن» تنشر سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الخميس 28-12-2023 الأوسع انتشاراً بين المواطنين خلال خلال بداية التعاملات وهي كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، والذي يدخل في صناعة السبائك، عند نحو 3696 جنيهًا، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجَّلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2751 جنيهًا للبيع، بدون الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 2140 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 25 ألفًا و680 جنيهًا.