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«شعبة الذهب»: انخفاض أسعار المعدن الأصفر في مصر

كتب:

مارينا رؤوف
06:56 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب، مواصلة انخفاض أسعار الذهب اليوم لتسجّل الآن 3220 جنيهًا للجرام عيار 21 مقارنة بـ 3330 سعر إغلاق أمس، لنفس العيار.

انخفاض أسعار الذهب مع إجازات منتصف العام

وكان المهندس هاني ميلاد جيد رئيس، الشعبة العامة للذهب، أعلن، في وقت سابق، توقعات الشعبة بانخفاض الأسعار مع بداية موسم إجازات منتصف العام، واستفادة الوافدين المصريين من الخارج وغيرهم من قرار رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، وهو ما يحقق توازنًا بين الطلب المتزايد الذي خلق ضغطًا على الأسعار خلال اليومين الماضيين، وبين المعروض المحدود بالأسواق، ما أدى إلى انخفاض حجم الطلب الحالي وتراجع الأسعار.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.