جهاز مدينة 6 أكتوبر ينهي استعداداته للانتخابات الرئاسية 2024

أجرى المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولة مرورية تفقد خلالها عددًا من اللجان الانتخابية، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها بداية الأسبوع المقبل.

شملت جولة رئيس الجهاز تفقد عدد 30 مقرًا انتخابيًا على النحو التالي: 25 مقرًا انتخابيًا تابعًا لإدارة التربية والتعليم، ومقرين انتخابيين تابع لوزارة الشباب والرياضة ومقرين انتخابيين تابعين لمشيخة الأزهر الشريف، ومقر إنتخابي تابع لوزارة الموارد المائية والري.

ووجه «النجار» كافة الإدارات بسرعة صيانة وإصلاح كافة أعمدة الإنارة المحيطة بالمقار الإنتخابية والتأكد من الإنارة داخلها وتوفير المولدات الكهربائية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والتجميل وتجهيز أماكن انتظار الناخبين وتوفير المظلات حماية لهم من أشعة الشمس أو الأمطار.

وشدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على ضرورة رفع كافة الإشغالات من محيط المقار الإنتخابية ومنع تواجد الباعة الجائلين والتعدي على الأرصفة، وفتح الشوارع، لتيسير حركة مرور المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

الجدير بالذكر، أنه سيتم إنطلاق الانتخابات الرئاسية أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وتشهد تنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الإنتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.