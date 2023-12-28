رئيس جامعة سوهاج يتسلم شهادة التصنيف الدولي للأكثر استدامة

تسلم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، شهادة التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة لعام 2023، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حمدي محمود حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومدير مركز التنمية المستدامة والمشرف العام على ملف التصنيف.

المركز الأول أفريقيًا بالمنشآت

وأعرب رئيس الجامعة، عن فخره بهذا التميز غير المسبوق، حيث حصدت الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في معيار المنشآت والبنية التحتية، وكذلك قفزت 35 مركزًا عالميًا لتحقيق المركز الثامن أفريقيًا من بين 40 جامعة مشاركة من قارة أفريقيا، مؤكداً أنّ ما بُذل من جهود في ملف الاستدامة، أدى إلى حصد هذا المركز المتميز، على الرغم من زيادة عدد الجامعات المشاركة في التصنيف هذا العام.

وأكد «النعماني» أنّ هذا الإنجاز يبرهن على نجاح قطاعات الجامعة في تطبيق المعايير الدولية الاستدامة، وتنفيذ العديد من الأنشطة والآليات التي تؤكد مدى التزامها بتطبيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مقدمًا الشكر لفريق عمل مركز التنمية المستدامة بالجامعة، على ما قدمه من مجهودات ساهمت في تقدم اسم الجامعة محليًا وأفريقيًا ودوليًا.

برامج وأنشطة الاستدامة بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور خالد عمران، أنّ الجامعة عملت على تطبيق العديد من برامج وأنشطة الاستدامة في كل المجالات، ومستمرة في العمل على أنّ يبقى حرمها نظيفًا ومحافظًا على معايير الاستدامة مثل المباني المستدامة، والتقليل من استخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على الغطاء الأخضر، وتخفيض انبعاثات الكربون، والحد من الضوضاء، وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى التحول الرقمي في جميع المعاملات لتقليل استخدام الورق والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأشار الدكتور حمدي حسانين، إلى أنّ مركز التنمية المستدامة، تسلم شهادة المركز الثامن إفريقيًا، وشهادة الترتيب العالمي 320 على مستوى 1183 جامعة عالمية، بالإضافة إلى أنه أيضًا حصل كلاً من الموقع الإلكتروني الإنجليزي لمركز التنمية المستدامة والتقرير السنوي للاستدامة على 100% لأول مرة هذا العام، مقدماً شكره لإدراة الجامعة على توفيرها كل الدعم والتسهيلات اللازمة، وكذلك جميع أعضاء فريق العمل على حسن تعاونهم وجهودهم التي أدت إلى هذه النتائج المشرفة.