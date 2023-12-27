غلق مزلقان «السنوسي» في مركز طهطا غدا للصيانة.. اعرف الطرق البديلة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في محافظة سوهاج، غلق مزلقان السنوسي، الواقع على شريط السكة الحديد بالمدينة، وفقا لإشارة هيئة السكك الحديدية.

موعد غلق مزلقان طهطا

وتضمنت إشارة هيئة السكك الحديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أنه نظرا لأعمال التطوير والصيانة، سيتم غلق مزلقان السنوسي بدء من الساعة الثامنة صباح غد الخميس ولحين انتهاء الأعمال.

الطرق البديلة لمزلقان طهطا

وذكرت الوحدة المحلية، أن البديل من الجهة البحرية هو مزلقان حلمي عبد الآخر، والبديل من الجهة القبلية مزلقان الصوامعة.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا المواطنين بعدم محاولة المرور من المزلقان أثناء الغلق والصيانة، حرصا على سلامتهم.