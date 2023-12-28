أبرز مسارات التنمية الزراعية في سيناء.. زيادة مساحة التطوير الحضاري (فيديو)

تنمية كبيرة تشهدها سيناء في السنوات العشرة الماضية نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء.

جاء ذلك في تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، بعنوان «كيف تحققت التنمية الزراعية في سيناء؟».

أهمية المشروعات

وستساعد المشروعات التنموي في الإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية بما يزيد من دورهم في تنفيذ التنمية الشاملة ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.

اهتمام كبير بالبنية الأساسية

وعلى مستوى مشروعات التنمية، سنجد أن هناك اهتمامًا بمجال البنية الأساسية الضرورية لتحقيق البنية الزراعية مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة الصرف الزراعي وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة المصرية مليارات الجنيهات، وبخاصة المشروعات الزراعية مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء الذي يستهدف استصلاح واستزراع 700 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء 17 تجمعا زراعيًا متكاملا منها 11 تجمعًا في شمال سيناء.