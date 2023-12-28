ميناء دمياط يستقبل 52 ألف طن قمح من بلغاريا لصالح «السلع التموينية»

شهد ميناء دمياط البحري حركة نشطة، إذ استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة في الميناء 37 سفينة، منها السفينة «EDFU» التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ52 ألفا و500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ضمان توافر السلع الاستراتيجية

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39 ألفا و864 طنا، تشمل 888 طن أسمنت معبأ، و1150 طن مولاس، و19014 طن يوريا، و1015 طن ملح معبأ، و17797 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألفا و563 طنا، تشمل 4532 طن قمح، و4000 طن كسب صويا، و6833 طن خردة، و400 طن زيت طعام، و6448 طن حديد، و9350 طن فول، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 988 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 383 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1747 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129 ألفا و127 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281 ألفا و213 طنًا، كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3930 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4994 شاحنة.