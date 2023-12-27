تفاصيل حركة الصادرات والواردات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29 ألفًا و828 طنًا تشمل 3825 طن اسمنت معبأ و550 طن مولاس و18601 طن يوريا و3331 طن ملح معبأ و529 طن رمل و2992 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفًا و710 أطنان، تشمل 10 آلاف و338 طن قمح و5000 طن كسب صويا و9442 طن خردة و3985 طن حديد و6945 طن فول، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 544 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 38 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2791 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 135 ألفًا و656 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 284 ألفًا و481 طنًا، كما غادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3789 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5093 شاحنة.